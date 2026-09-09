La Junta activa la preemergencia ante el riesgo de inundaciones en Almería por lluvias de hasta 30 l/m2 en una hora

Archivo - Una mujer se protege de la lluvia. En imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ante los avisos de nivel naranja por lluvias intensas que afectan a la provincia de Almería, donde se podrían registrar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Así lo ha informado el consejero a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultado Europa Press. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el aviso naranja entró en vigor a las 18,00 horas de este miércoles en las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, mientras que en Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital y el Levante almeriense lo ha hecho a las 21,00 horas.

De este modo, las cuatro zonas de la provincia permanecerán simultáneamente en nivel naranja durante siete horas hasta las 4,00 horas de este jueves, un periodo en el que las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.