La Junta acusa a Montero de intentar "boicotear" el acto de entrega de Medallas del 28F al "irse a comer arroz a Moguer"

ALMERÍA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado a la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, por no asistir al acto de entrega de distinciones honoríficas de la Junta con motivo del 28F, celebrado el sábado, al tiempo que ha asegurado que con su ausencia intentó "boicotear" el evento, al optar por "irse a comer arroz a Moguer (Huelva)".

Así lo ha declarado Fernández-Pacheco este domingo en Almería, en la que ha criticado que "ella intentó boicotear el acto y, al final, quien se boicoteó fue ella misma y las opciones que el Partido Socialista pueda tener de gobernar algo en esta tierra".

El consejero ha añadido que esta actitud refleja "la deriva en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Montero han situado al PSOE, fuera de la institucionalidad, del sentido común y de lo que piensa la mayoría de los andaluces".

Sobre el acto, Fernández-Pacheco lo ha calificado como "el más emotivo de los últimos años", destacando que estuvo cargado de homenaje y reconocimiento a quienes han contribuido a que Andalucía "supere las adversidades de este inicio de 2026", incluyendo "el desgraciado accidente de Adamuz y las consecuencias de las borrascas que han afectado a buena parte de este territorio".