Montero defiende un 28F de reivindicación frente a la "política de escaparate" de Moreno: "Menos fotos y más gestión"

Archivo - La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en una imagen de archivo en un mitn del PSOE - PSOE ANDALUCÍA - Archivo

MOGUER (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, como jornada de reivindicación frente a lo que califica como "política de escaparate" del PP de Juanma Moreno, al que ha demandado "menos fotos y más gestión; más hacer cosas y menos aparentar permanentemente que se hace algo cuando, en definitiva, se abandona a la gente".

Así lo ha expresado Montero en la celebración que el PSOE-A ha realizado este sábado con cientos de militantes y simpatizantes con motivo del Día de Andalucía en Moguer (Huelva), a donde se ha desplazado tras asistir al Pleno institucional en el Parlamento andaluz con motivo del 28F.

Según informa el PSOE-A en un comunicado, Montero ha reivindicado durante el acto la necesidad de que Andalucía sea un "bastión firme de lo público" que se alce frente a un modelo del PP de Moreno que favorece la "invasión" de intereses privados en sectores tan importantes como la sanidad y la educación, rompiendo el principio de igualdad que define la autonomía andaluza".

Sobre su ausencia en el acto institucional de entrega de distinciones concedidas por la Junta con motivo del 28F en el Teatro de la Maestranza, la líder del PSOE-A ha asegurado que los socialistas "hemos preferido estar con los andaluces de a pie, con la gente humilde que se reúne para compartir una comida, un arroz, un desayuno o una merienda".

"Estaré celebrando con los andaluces que se reúnen en todos los pueblos para compartir un momento de reivindicación y de fiesta que significa el Día de Andalucía", ha añadido subrayando que el verdadero espíritu de la comunidad reside en la solidaridad y la cercanía de sus alcaldes y vecinos, y no en actos institucionales diseñados para el "lucimiento personal" del presidente de la Junta.

También ha reivindicado las políticas públicas como algo inherente al orgullo andaluz. "Lo público es lo que nos hace ciudadanos de primera; es la razón de ser de nuestra autonomía y que nuestro partido enarboló en la blanca y verde hace tantos años y sigue defendiendo ahora para la mayoría de la ciudadanía", ha defendido Montero, que ha defendido unos servicios públicos que no dependan "del dinero que cada uno tenga en su cuenta corriente".

A su juicio, el actual Gobierno de la Junta de Andalucía facilita el camino a los seguros y universidades privadas mientras los centros de salud públicos quedan desbordados. "Hay gente a la que no le importa el sistema sanitario ni la educación pública porque tienen recursos para acudir a todas estas universidades privadas que nos están invadiendo con las facilidades de Moreno", ha subrayado antes de denunciar que "hay cientos de miles de jóvenes andaluces que se quedan sin plaza porque la Junta de Andalucía no crea plazas nuevas de FP y a las familias les cuesta casi 10.000 euros, incluso más, matricular al niño o la niña en una titulación que le permita un trabajo".

Por último, Montero ha hecho un llamamiento a la parrticipación en las próximas elecciones autonómicas como la "primera piedra" para el cambio. "Andalucía merece una sanidad de primera, una educación de primera y vivienda para nuestros jóvenes. No podemos quedarnos como espectadores mientras otros se apropian de lo colectivo", ha concluido, instando a los andaluces a trasladar "con fuerza y tesón" la necesidad de un nuevo proyecto de progreso para la comunidad.