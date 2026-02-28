Adelante Andalucía dice que el 28F "no es el postureo" de Moreno "es sanidad pública, educación pública y vivienda"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en el marco de la manifestación por el Día de Andalucía convocada por la Plataforma 28F. - EUROPA PRESS/FRANCISCO J. OLMO

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado este sábado que el 28F y Andalucía "no es el postureo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha reivindicado que "el 28 de febrero y Andalucía es sanidad pública, educación pública y vivienda".

Así lo ha señalado en una atención a los periodistas antes de la manifestación en Sevilla por el Día de Andalucía convocada por la Plataforma 28F, donde ha incidido en que "el 28 de febrero y Andalucía es mucho más que Juanma Moreno de postureo haciendo actos y poniéndose medallitas".

García ha dicho que le da "vergüenza" tener "una presidente que se enrolla en la bandera de Andalucía para después dejar tiradas a las mujeres con cáncer de mama" y ha advertido de que "a nosotros eso no se nos va a olvidar".

"No puedo entender que tengamos un presidente que se dice andalucista y después cree viviendas de protección oficial de 300.000 euros", ha continuado, al tiempo que se ha preguntado "cómo puede ser un presidente que lleva Andalucía en la muñeca todo el día y dice que le encanta Andalucía, después privatiza la formación profesional y nuestros jóvenes tienen que ir a pagarse en el Medac o en las empresas hechas de turno 4.000 euros el curso para sacarse un curso de FP". "Eso no es ser andalucista, eso es robarnos Andalucía", ha criticado.

Así, ha sostenido que "hoy lo que celebramos no es el postureo de nadie, celebramos que nuestras abuelas y nuestros abuelos lucharon para que hoy tuviéramos derechos y hoy tenemos que luchar para tener derechos mañana".

"No puede ser que aceptemos que nuestro presidente se enrolle en la bandera de Andalucía y después nos venda la sanidad pública", ha señalado, al tiempo que ha reiterado que "no se me va a olvidar que un presidente que se dice andalucista dejó tiradas a las mujeres con cáncer de mama. Eso no se nos puede olvidar".

"Hoy querían que dijéramos buenas palabras, postureo y cuatro lugares comunes", pero "nosotros venimos aquí a hablar de sanidad pública", ha concluido.

