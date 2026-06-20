La Junta adjudica por ocho millones las obras de la nueva sede judicial de Huércal-Overa (Almería)

Recreación de la futura sede judicial de Huércal-Overa (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía ha adjudicado las obras de construcción de la nueva sede judicial de Huércal-Overa (Almería), por un importe total de 8.029.256 euros.

Según consta en el anuncio consultado por Europa Press, será la UTE Dizu SL Grulop 21 SL la que se encargue de ejecutar los trabajos, a los que concurrieron seis empresas y dos uniones temporales de empresas, con un plazo de ejecución de 17 meses.

La actuación prevé, en una primera fase, intervenir sobre 3.799 metros cuadrados para unificar los órganos judiciales actuales. En previsión de futuros crecimientos, el proyecto contempla una segunda fase para construir otros 1.310 metros cuadrados en la misma parcela, situada entre la avenida Doctor Jiménez Díaz y las calles Doctor Pasteur y Doctor Martorell del municipio huercalense.

El proyecto dispone el acceso principal del edificio en la esquina más significativa de la parcela, a través de un atrio entre la avenida y la calle Doctor Pasteur entendido como "un espacio público abierto y sombreado, que organiza y pauta los accesos al edificio reconociendo con ello su carácter institucional".

A través del vestíbulo general, que ocupará una posición central del edificio, se organizarán en la planta baja los espacios destinados a oficinas médico-forenses, el servicio de mediación, la sala de junta electoral de zona, el servicio común procesal, dos salas de vistas y la sala destinada al Juzgado de Guardia. También se prevé la presencia del Registro Civil con sala de bodas.

La parte del sótano, con acceso rodado a través de la calle Doctor Martorell, contará con áreas de detenidos, archivos de documentos, almacén de piezas de convicción y el resto de dependencias de mantenimiento, almacenes y aparcamientos.

En las plantas primera y segunda se distribuirán las dependencias del Tribunal de Instancia --actualmente con tres plazas--, la Fiscalía y colegios profesionales. Asimismo, el inmueble acogerá distintos despachos, archivos, comunicaciones, salas multiusos y otras dependencias.

La planificación reserva el extremo este del solar para la segunda fase, que permitirá ampliar el número de juzgados. Mientras tanto, dicha zona se reserva como aparcamiento de superficie y para el acceso y la salida secundarios.

La actuación busca poner fin a la dispersión de los órganos judiciales en el municipio, una situación que dificulta la implantación de la nueva oficina judicial y que acarrea costes en alquiler de edificios de hasta 77.500 euros anuales solo respecto a uno de ellos. El objetivo trasladado por la Consejería en la fase de licitación es que los trabajos puedan estar listos en 2027.