Junta apunta que los gastos de Lubrín (Almería) "fuera del decreto" por la dana debían solicitarse al Gobierno central

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha justificado que el reintegro de unos 20.000 euros solicitados al Ayuntamiento de Lubrín (Almería) en base a una ayuda preconcedida para actuar en caminos y servicios públicos tras los daños por la dana del pasado otoño obedecen a gastos "fuera del decreto" por el que se amparaban las subvenciones, los cuales deberían haberse solicitado al Gobierno central.

Fuentes del Gobierno andaluz han señalado que la cantidad que se ha solicitado para su reingreso --20.000 euros de una ayuda de 25.000 euros-- se debe a gastos que no están "acorde con la norma" articulada a través de la Consejería de Administración Local; una cuestión que, según han puntualizado, se le ha detallado al alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, mediante los servicios técnicos.

"Si aún le quedaban dudas, en lugar de recurrir a redes sociales, podría haber solicitado una nueva reunión a la Delegación Territorial de Administración Local, donde se le hubiera explicado una vez más por qué esos gastos no entran en el decreto de la Junta pero sí del decreto del Gobierno", han puntualizado desde la Junta ante la difusión en redes de un vídeo por parte del primer edil en el que critica la medida.

De igual modo, desde la Junta han señalado que con base en las actuaciones de urgencia que se adoptaron para dar respuesta a los daños de la dana se preconcedió a todos los Ayuntamientos una cantidad económica determinada para justificar a posteriori dentro de los límites que marcaba el propio decreto.

"Algunos entendieron que había daños no amparados en el decreto y no cogieron el dinero", ha recordado las mismas fuentes en relación a las actuaciones que siguieron otros ayuntamientos aunque sin precisar, por el momento, si ha habido otros consistorios en la misma situación.

El alcalde de Lubrín ha criticado que no se puedan justificar los gastos acometidos para actuar en el arreglo de caminos y acceso dañados por la dana "en diseminados" al no formar parte de la zona de cobertura del decreto andaluz pese a que son áreas en las que se desenvuelve "casi a un tercio de la población" de la localidad.

"¿Es que mis vecinos de los diseminados no tienen derecho a esos gastos para que les arreglen los desperfectos causados por la dana?", se ha cuestionado el primer edil lubrinense, quien ha calificado de "injusticia" este extremo al tiempo que se ha mostrado dispuesto a acudir a la vía contenciosa, si es preciso.