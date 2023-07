Junta asegura que "tiene el dinero disponible" para el soterramiento y el PSOE habla de "nuevo engaño"

ALMERÍA/SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado este jueves que la Junta "tiene el dinero disponible" para financiar la obra del soterramiento de las vías del tren para la llegada de la Alta Velocidad a Almería y asegurado que el "cambio" que se ha hecho en el convenio a tres bandas con Adif y Ayuntamiento es destinar los fondos Feder a "alguna actuación que sea elegible".

"No es que haya retraso o que no tengamos el dinero; desde el Gobierno andaluz hemos dicho aquí están nuestros fondos europeos, vamos a destinarlos a alguna actuación que sí sea elegible", ha afirmado después de la Comisión Europea haya advertido de que la opción de financiar el parking no era viable.

En respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, en el Parlamento andaluz, la consejera ha remarcado el "compromiso total y absoluto" del Gobierno andaluz con un proyecto "por el que ha apostado desde el primer momento".

"Y lo vamos a seguir haciendo como muestra que el lunes se le dio el visto bueno al convenio que mando Adif", ha señalado para afirmar que "anoche, el ministerio volvió a cambiar las condiciones del convenio, de lo que iba a poner Adif".

España ha indicado que se ha buscado "una solución" entre ambas administraciones para que la Junta "haga el parte de la estación y la estación de autobuses que sí es elegible con Fondos Feder" y ha subrayado que el convenio recoge "que si no se pudieran usar por algúin problema, pondríamos la autofinanciación".

Por su parte, Lorenzo Cazorla ha lamentado un "nuevo engaño y retraso" del Gobierno de Moreno que ha hecho "perder seis meses" para "regresar a la idea originaria del pasado año".

Tras subrayar que la "voluntad" del PSOE de que el AVE llegue en 2026 "como se incluye en nuestro programa electoral, ha cuestionado a la consejera sobre si cuenta la Junta con "fondos para financiarlo o se lo han gastado en otra cosa".

En este sentido, ha apremiado al PP "a firmar y dejarlo todo listo" en la reunión del consejo de administración de Adif que tendrá lugar el próximo día 20". "Día que siguen sin firmar el acuerdo, día que contribuyen al retraso y que paralizan el desarrollo de la provincia", ha afeado.

"La Alta Velocidad ha supuesto una inversión de más de 3.500 millones de euros por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez mientras ustedes, el PP, no invirtieron nada en siete años con Rajoy. Ahora, todos los tramos están en obras o licitados, excepto este del soterramiento que es justo en el que el PP interviene", ha concluido.