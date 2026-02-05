La Junta evalúa daños en centros escolares tras un desprendimiento por viento en un CEIP de Roquetas de Mar (Almería)

Daños registrados en el CEIP Arco Iris de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de inspección de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Almería, así como técnicos de APAE, ha comenzado a supervisar y evaluar durante la jornada de este jueves las incidencias registradas en centros escolares e institutos públicos a causa del temporal de viento que azota Almería y que han provocado ya un desprendimiento en el CEIP Arco Iris de Aguadulce, en Roquetas de Mar.

Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que se ha cursado una visita al centro escolar ante la caída de un falso techo que conecta dos edificios del centro educativo sobre las 18,30 horas de este miércoles.

En este sentido, se ha evaluado la situación del inmueble que, según los primeros indicios, se han visto afectado por unas potentes rachas de viento derivadas del temporal.

Desde la Junta trabajan para analizar y registrar otras incidencias de las que se ha alertado a lo largo de la jornada, con algunas cubiertas dañadas y árboles caídos en los recintos escolares aunque sin que consten daños personales.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía suspendió la actividad lectiva presencial para este jueves en los colegios e institutos de Almería como medida preventiva por los avisos naranjas activados por la Aemet.