La Junta fija servicios mínimos del 35% en la huelga de basura que arranca este miércoles en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Huelga de los trabajadores de recogida de residuos y limpieza de Roquetas de Mar (Almería) en abril de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía ha fijado en un 35 por ciento los servicios mínimos diarios para la recogida de residuos sólidos urbanos ante la huelga indefinida impulsada por el comité de prensa de Urbaser en Roquetas de Mar (Almería) a partir de este miércoles.

Según su resolución, consultada por Europa Press, los servicios mínimos con respecto a una jornada normal se incrementarán a un 60 por ciento durante la celebración de eventos y fiestas como las de la Virgen del Carmen, que arrancan este mismo martes en Roquetas de Mar y se celebran oficialmente el 16 de julio. También se contempla el 26 de julio, Día de Santa Ana y fiesta en el municipio.

Conforme el acuerdo alcanzado tras la intervención de la autoridad laboral, también se establecerá un servicio mínimo para la limpieza de las calles del 35 por ciento y del 60 por ciento en los eventos y festividades. En cualquier caso, se mantendrá siempre, al menos, un trabajador.

Corresponde a la empresa Urbaser, con la participación del comité de huelga, designar a los trabajadores que de forma específica llevarán a cabo estos servicios mínimos así como organizar el trabajo que, en cualquier caso, debe prevalecer en los alrededores de centros de salud, hospitales, centros educativos, centros de personas mayores y servicios sociales, así como en el mercado de abastos.

Además, se cubrirán aquellos servicios concretos que la dirección de la empresa determine a petición del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el cual no asistió a la reunión de mediación celebrada el pasado 29 de junio para determinar estos servicios mínimos en los que la representación de los trabajadores propuso dejar solo un trabajador de guardia para emergencias mientras que la empresa proponía servicios "de entre 50 y 100 por ciento".

PSOE PIDE LA MEDIACIÓN DEL ALCALDE

Al hilo de este conflicto laboral, el PSOE de Roquetas de Mar ha exigido al alcalde del municipio, Gabriel Amat (PP), que "actúe con urgencia" para evitar la huelga indefinida en el servicio de limpieza y recogida de basuras, la cual lleva "semanas anunciada".

El concejal socialista Rafael Torres ha advertido de las "graves consecuencias para la salubridad, la imagen turística y la actividad económica del municipio" que puede tener este parón en el servicio.

"A los trabajadores se les deben atrasos desde hace años, la empresa incumple el contrato y sus responsables están desaparecidos, mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado, sigue prorrogando un contrato ya vencido e incrementando el importe del mismo pese a este panorama", ha criticado Torres.

El edil socialista ha incidido en que el contrato de recogida de residuos "finalizó hace ya tres años y continúa prestándose mediante prórrogas" a pesar de que los informes técnicos municipales "acreditan reiterados incumplimientos del contrato" y a que los trabajadores "denuncian impagos de compensaciones".

Para Torres, "algo huele muy mal en este tema, y no son precisamente las basuras". Con ello, cree que el "caos" de Semana Santa del año pasado "será mucho mayor en pleno julio" si el conflicto se prolonga "en plena temporada alta" turística. "Hablamos de temperaturas muy elevadas, miles de visitantes y un evidente riesgo para la salud pública", ha dicho. El concejal también ha instado al alcalde a acelerar la licitación del nuevo contrato o estudiar seriamente la remunicipalización del servicio.