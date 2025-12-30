La Junta insiste en la revisión de la licencia del hotel del Algarrobico frente a la expropiación del Gobierno

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha vuelto a insistir en la revisión de la licencia del hotel de El Algarrobico como vía avalada judicialmente para acceder a la demolición del inmueble frente a la alternativa de la expropiación iniciada por el Gobierno central hace ya casi once meses y sobre la que no se han divisado avances que les permita acceder a la parte del edificio que invade el dominio público marítimo-terrestre.

Desde el Gobierno andaluz han señalado a Europa Press la falta de información por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sobre el expediente de expropiación iniciado y ante el que la Junta se personó pese a las "continuas peticiones" cursadas al respecto debido a la falta de documentación sobre los pasos previstos y el alcance de las actuaciones.

La Junta sostiene la vía de la revisión de licencia, que conforme a los pronunciamientos judiciales muestra "vicios de nulidad", después de que el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, volviera a invitar al Gobierno andaluz a iniciar un proceso expropiatorio sobre la parte del hotel promovido por Azata del Sol que ocupa los terrenos de su competencia, en el parque natural.

Desde la Junta han observado los avances que se han producido en los últimos meses con respecto al proceso para la revisión de oficio de la licencia, después de que el Ayuntamiento de Carboneras aprobara en Pleno un acuerdo al respecto y remitiera finalmente al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) el expediente para su dictamen, aún pendiente de producirse.

Con ello, han trasladado su interés en impulsar el derribo así como su compromiso con la recuperación ambiental del espacio natural que se enclava en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La Junta se personó en el expediente para la expropiación parcial del hotel que promueve el Gobierno, lo que se une a su acción en los procedimientos judiciales abiertos, tanto en la causa para la modificación del planeamiento urbanístico para hacer "no urbanizable" el paraje, como en la causa encaminada a la revisión de oficio de la licencia urbanística.

En la última comisión mixta de seguimiento mantenida entre ambas administraciones, se acordó que el Ministerio facilitaría a la comunidad autónoma la documentación relativa a la expropiación, aunque, según han aseverado, esto aún no ha sucedido.

Desde la Junta de Andalucía se insiste, al igual que ya se hizo en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo General de Colaboración de 15 de noviembre de 2011 entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Andalucía, en que resulta necesario que el Ayuntamiento de Carboneras culmine la revisión de oficio de la licencia en cuanto que se trata de una vía jurídica sólida y eficaz avalada por sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ratificadas por el Tribunal Supremo.