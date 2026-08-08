La Junta lamenta que el PSOE "pretenda convertir el incendio de los Gallardos (Almería) en una confrontación partidista"

Archivo - El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha lamentado que el PSOE-A "pretenda utilizar la tragedia del incendio de Los Gallardos para alimentar una confrontación política que nada aporta a las familias afectadas ni contribuye a esclarecer lo sucedido".

"El dolor de las víctimas no puede ser utilizado en la contienda política", ha afirmado en una nota remitida este sábado por el ejecutivo andaluz.

Góngora ha defendido que "desde el primer momento se ha mostrado a plena disposición" hacia las familias de las víctimas y de las personas afectadas, "manteniendo reuniones y un contacto permanente" con la plataforma de afectados por el incendio para escuchar sus demandas y acompañarlas en todo aquello que esté al alcance de la Administración autonómica.

La Junta ha señalado que, "ante una tragedia de esta magnitud, debe prevalecer el respeto a las víctimas, la atención a sus familias y el rigor a la hora de determinar qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que rodearon al incendio, y no el interés partidista".

En este sentido, ha indicado que "corresponde al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera investigar el origen del incendio y las circunstancias en las que se produjo, así como determinar, en el marco del procedimiento judicial, todas las cuestiones que puedan resultar relevantes".

El Gobierno andaluz ha reiterado "su respeto absoluto a la investigación judicial y a las actuaciones que determine la autoridad competente, con la voluntad de colaborar con la Justicia en todo aquello que sea necesario".

Francisco Góngora ha subrayado que "el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha comparecido a petición propia ante el Parlamento de Andalucía para informar de la gestión del incendio, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas".

"Una comparecencia que demuestra que la Junta no ha rehuido dar explicaciones ni someter su actuación al control parlamentario", ha reafirmado.

Góngora ha resaltado que "la Junta mantienen abierto el diálogo con la plataforma de afectados y que seguirá atendiendo sus demandas desde la cercanía, el respeto y la responsabilidad institucional".

"El Gobierno andaluz considera que las familias merecen respuestas y acompañamiento, pero también que esas respuestas deben construirse desde los hechos y las investigaciones correspondientes, no desde acusaciones políticas o conclusiones anticipadas", ha afirmado.

"Las familias necesitan verdad, atención y rigor, no ruido político, como el que proviene de las filas socialistas", ha concluido el delegado.