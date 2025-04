Junta niega retrasos generalizados en las analíticas y asegura que en muchos centros de Almería se hacen "casi a diario"

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha respondido a las críticas del PSOE por las supuestas demoras de "más de mes y medio" en la realización de analíticas y ha asegurado que las pruebas diagnósticas se realizan "casi a diario" en muchos centros de salud de la provincia y que las listas de espera "se han reducido desde 2018".

En declaraciones remitidas a los medios, Belmonte ha defendido la actividad asistencial en atención primaria y ha puesto como ejemplo la incorporación de nuevos equipos para el diagnóstico por imagen. Ha destacado que se han instalado aparatos de rayos X, ortopantomografía y ecografía de última generación, y ha añadido que en muchos centros se realizan "más de 40 análisis algunos días de la semana".

El delegado de Salud ha afirmado que los datos que maneja la Junta reflejan una evolución "muy positiva" respecto a la situación que existía antes del cambio de Gobierno. "Se está desarrollando a nivel de atención primaria una inversión muy grande para que esas pruebas diagnósticas se reduzcan en el tiempo", ha indicado.

Asimismo, Belmonte ha mostrado su sorpresa ante las afirmaciones del parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel y ha cuestionado el origen de los datos utilizados. "De verdad, no entiendo la decisión. A mí me gustaría que me dijeran datos exactamente de dónde han cogido esos datos", ha señalado.