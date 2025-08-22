Junta recuerda a pueblos en fiestas que no se pueden tener retenes preventivos por pirotecnia ante el riesgo de incendio

ALMERÍA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asegurado que ya no se pueden tener retenes del Plan Infoca con carácter preventivo en los municipios que durante sus fiestas patronales hacen uso de cohetes y pirotecnia debido a la estrategia de medios ante el riesgo de otros incendios, lo que ha obligado a pueblos como Paterna del Río (Almería) a prohibir durante este fin de semana el uso de este tipo de material en sus celebraciones.

En declaraciones remitidas a Europa Press, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha recordado que "hace dos años ya se comunicó a los ayuntamientos que no se pueden tener retenes en las fiestas patronales" puesto que estos retenes "deben estar en su sitio" para "poder actuar en casos de emergencia y sobre todo en el periodo especial de peligro en el que nos encontramos".

"El EMA Infoca es un servicio de emergencias y atendemos emergencias, y por eso mismo no podemos comprometernos a tener medios, retenes o camiones en cada una de las fiestas patronales de la provincia, cuando estas son además competencia de cada ayuntamiento", ha incidido la delegada.

Así, ha detallado que estos días "tenemos los medios operando en diferentes focos tanto en Almería como en otras provincias" por lo que "en el caso de que se produzca un incendio o una emergencia, acudimos como lo venimos haciendo en todas las situaciones que se están produciendo".

En el caso de los fuegos artificiales, ha incidido además en que para que la Delegación otorgue la autorización pertinente, cada ayuntamiento debe tener aprobado y vigente el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales y un Plan de Autoprotección para la prevención de incendios".

No obstante, desde la Junta han especificado que existe una excepción en cuanto a Dalías y sus fiestas en honor al Cristo de la Luz, ya que se trata de un evento de carácter extraordinario y de Interés Etnológico, con categoría de Bien de Interés Cultural, que va acompañado de medidas adoptadas en una Junta General de Seguridad. En estas fiestas se queman unos 2.000 kilos de pólvora cada año.

RIESGO "ALTAMENTE ELEVADO"

Ante esta situación, el alcalde de Paterna del Río, José Asensio, ha emitido un bando en el que ha advertido de que el riesgo de incendio es "altamente elevado" a causa de las altas temperaturas, por lo que, por "prudencia", prohíbe el lanzamiento de cohetes o cualquier otro material piroctécnico durante sus fiestas, que se celebran hasta el próximo domingo, ya que la Junta no apoyará el dispositivo de prevención con un camión autobomba "como en años anteriores".

En declaraciones a Europa Press, el primer edil ha asegurado que el pasado año el municipio tampoco contó con un retén del Infoca durante sus fiestas, aunque sostiene que hubo otros municipios que sí contaron con este servicio. Este extremo ha sido rechazado por la Junta, desde donde se apunta que los medios estuvieron en sus bases.

Precisamente el pasado año se produjo un incendio forestal por el lanzamiento de cohetes en Paterna del Río, lo que ha hecho que este año se aumente la precaución al confirmarse que no contarían con un retén preventivo.

El primer edil ha precisado que son las hermandades y los particulares quienes se encargan de la piroctecnia en las fiestas, de modo que si bien habían "apalabrado" la contratación del material, finalmente han renunciado por precaución. "La gente lo ha entendido y ha preferido renunciar a eso antes de tener una desgracia", ha explicado.

No obstante, el alcalde ha llamado la atención sobre el estado de la masa forestal que rodea al municipio enclavado en la Alpujarra almeriense, este año lleno de maleza. "El monte está hecho una pena", ha lamentado Asensio al reconocer el peligro de incendio que supone.