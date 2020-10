La Junta señala su "preocupación" por la residencia de Bacares (Almería), que acumula 18 positivos

La delegada tacha de "irresponsabilidad" la fiesta de 97 personas en Bayyana y avanza que serán "estrictos" en la sanción

ALMERÍA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha expresado este miércoles su "preocupación" por la residencia Santo Cristo del Bosque de Bacares (Almería), con la que están "volcados" ya que desde el pasado viernes se han confirmado 18 casos positivos de covid-19, de los que 13 son relativos a usuarios y otros cinco a trabajadores del centro.

A preguntas de los medios, la delegada ha incidido en que todos los casos localizados en el municipio se corresponden con positivos de la residencia, lo que ofrece a las autoridades sanitarias un cierto control sobre la propagación del virus en la localidad, cuya tasa se sitúa en los 7.317,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno andaluz.

Sánchez Torregrosa ha explicado que tras tener conocimiento del posible brote un equipo del Área Sanitaria Norte se desplazó a la residencia, que ha sido medicalizada y, por tanto, está atendida por el médico director del centro sanitario de Serón, dos enfermeras y un médico internista del Hospital La Inmaculada.

"Es una residencia que nos preocupa", ha asegurado la delegada, quien ha recordado "el daño que hace el virus cuando entra" en alguna de estas instalaciones sociosanitarias. En concreto, según los datos que maneja el Gobierno andaluz, 219 personas que viven en residencias de la provincia de Almería se han infectado a lo largo de la pandemia, de las que 39 han fallecido. A ellas se suman otras 51 de otro tipo de instituciones sociosanitarias.

UNA PRESIÓN ASISTENCIAL EN LÍNEA "PLANA"

No obstante, la delegada ha incidido en que la presión asistencial en Almería en relación al número de personas hospitalizadas e incluidas en las UCI está estabilizada. "No estamos en una línea exponencial sino que estamos en una línea más o menos plana", ha indicado Sánchez Torregrosa, quien ha puntualizado que los hospitales almerienses cuentan con 67 personas ingresadas, de las que 12 se encuentran en la UCI.

"En todas las provincias han subido las cifras de hospitalizados excepto en Almería que bajado y en Córdoba que se mantenía, eso da poco oxígeno", ha observado la titular provincial de la Junta, quien ha explicado que los datos ofrecidos este pasado martes, cuando se reportaron diez fallecimientos, se corresponden a los "últimos cuatro días" aunque su publicación se ha demorado a consecuencia del estado de la red de alertas sanitarias.

Según los datos ofrecidos por el Ejecutivo, la provincia ha sumado este miércoles 195 nuevos positivos que elevan a 11.203 el total de contagios desde el inicio de la pandemia, con 68 nuevas altas médicas que revelan 7.938 personas curadas. Así, tras darse un nuevo fallecimiento, hasta los 150 ya, se contabilizan 3.115 casos activos, con una tasa de 269,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en el conjunto de la provincia.

"RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL" ANTE EL PUENTE

La delegada ha apelado a la "responsabilidad individual" de los ciudadanos ante sus desplazamientos el próximo puente de Todos los Santos a la espera de las medidas que puedan determinar desde la presidencia de la Junta. "Estamos en una situación crítica en toda Andalucía, no nos da tregua con una pandemia que está ocasionando muchas muertes", ha recalcado la delegada, quien ha pedido que se "tome en serio" el virus para "ganarle la batalla".

Así, ha instado a moverse "lo menos posible durante un tiempo" hasta, al menos, "ver la curva --de contagios-- bajar" para así también "proteger a nuestras familias". "Los almerienses hemos sido un ejemplo y han dado el do de pecho desde el 12 de marzo, vamos a seguir siéndolo", ha incidido.

Sánchez Torregrosa también se ha referido, en esta línea, al desalojo de 97 personas de una sala de fiestas en la que se celebraba una boda en la zona de Bayyana de la capital donde, según el acta elevada por la Policía Local, no se cumplía con las normas covid. "Esa irresponsabilidad, desde la Junta de Andalucía, por la parte de sanciones, vamos a ser muy estrictos y con la ley en la mano para intentar dar ejemplo", ha avanzado.

"Estamos hablando de salud pública y se está poniendo en riesgo la salud pública de los almerienses", ha valorado la delegada, quien cree que en las circunstancias actuales no se puede celebrar una fiesta "como si aquí no pasara nada", por lo que "esos comportamientos" no pueden ser tolerados desde las administraciones.