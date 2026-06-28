La Junta tramita la ocupación temporal de una finca en Lubrín (Almería) para una investigación sobre mármol y calizas

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ALMERÍA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería ha iniciado la tramitación para la ocupación temporal de una finca en Lubrín (Almería) con el fin de permitir a Cosentino Industrial S.A.U. el acceso temporal a los terrenos donde prevé realizar sondeos, mediciones geofísicas y toma de muestras dentro de una investigación minera sobre mármol y calizas.

Así consta en un anuncio publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, en el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el permiso de investigación 'Rocío', situado en el término municipal lubrinense.

La finca afectada tiene una superficie total de casi 54.000 metros cuadrados, distribuida en tres subparcelas de pastos y una subparcela improductiva. El expediente se ha iniciado como expropiación forzosa, en la modalidad de ocupación temporal urgente.

La Junta otorgó a la mercantil este permiso mediante resolución de 19 de febrero de 2026, con una superficie de dos cuadrículas mineras y un periodo de 23 meses para investigar estos recursos.

Los trabajos autorizados consisten en cartografías geológico-mineras, una campaña de once sondeos mecánicos, una campaña de muestreo y análisis, una campaña de geofísica con cuatro perfiles y una muestra industrial de material existente abandonado.

Dentro de la parcela afectada se ubican varios de esos trabajos, entre ellos sondeos de rotopercusión, sondeos con recuperación de testigo, perfiles geofísicos y la muestra industrial.

Según recoge el BOE, Cosentino manifestó en abril la imposibilidad de localizar al titular de esa parcela y, por tanto, de alcanzar un acuerdo para acceder a los terrenos.

La mercantil señaló además que otras actuaciones internas de búsqueda, la consulta de antecedentes documentales disponibles, la solicitud de acceso a expedientes mineros anteriores relativos a la zona y el análisis de su historial administrativo tampoco permitieron identificar ni localizar a una persona con la que "entablar negociación o alcanzar acuerdo sobre la ocupación".

Ante esta situación, solicitó el inicio del expediente administrativo para ocupar temporalmente los terrenos y que se declarara la necesidad de ocupación, al amparo de la Ley de Minas y de su reglamento.

Posteriormente, la Delegación Territorial obtuvo en mayo una consulta y certificación catastral del inmueble en la que se refleja su titular catastral y su descripción literal y gráfica.