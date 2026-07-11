La Junta traslada "optimismo" y "esperanza" en que "pronto se pueda estabilizar" el incendio de Los Gallardos

Imagen del Puesto de Mando Avanzado por el incendio en Los Gallardos. A 11 de julio de 2026, en Turre (Almería, España). Puesto de Mando Avanzado establecido en Turre por el incendio de Los Gallardos, Almería, en presencia del consejero de Presidencia, E - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha trasladado a última hora de la tarde de este sábado un mensaje de "optimismo" y de "esperanza" acerca de que "pronto se pueda estabilizar" el incendio forestal declarado este pasado jueves en Los Gallardos (Almería).

Así lo ha manifestado el consejero en declaraciones a La 1 de TVE recogidas por Europa Press después de haber acompañado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una visita al puesto de mando avanzado ubicado en Turre (Almería) a propósito de este incendio.

Antonio Sanz ha explicado que este sábado por la noche "se abren nuevas ventanas" de oportunidad desde el punto de vista de la meteorología de cara a la lucha contra este incendio, ya que "la humedad va a ser elevada" y va a haber "poco viento".

"Eso es una oportunidad para que, a través de la maquinaria pesada, de fuego técnico, de remates ya en zonas en las que las llamas han bajado muchísimo", se pueda "definitivamente avanzar". "Se nos abre ya la esperanza de que pronto podamos estabilizar este incendio, pero todavía queda lógicamente un trabajo duro y arduo", ha agregado el vicepresidente andaluz.

Antonio Sanz ha querido también "reconocer" la labor que están realizando los profesionales desplazados a este incendio teniendo en cuenta que la orografía del terreno es complicada, ya que hay "muchísimo barranco donde la maquinaria no puede entrar".

El consejero de Emergencias ha destacado así que los profesionales se están "dejando la piel", y entre ellos ha citado a bomberos forestales del dispositivo andaluz Infoca, a la Unidad Militar de Emergencias (UME), y a bomberos de la Diputación de Almería, entre otros.

Además, ha explicado que ha llegado a haber "hasta 32 medios aéreos" movilizados a lo largo de este sábado, realizando "un gran trabajo también para evitar", como se ha conseguido durante la jornada, que "se incremente el perímetro" de la zona afectada, que sigue siendo de "6.600 hectáreas" de superficie, según ha confirmado el consejero, que son las mismas de esta mañana, lo que "quiere decir que el día de hoy ha ido francamente bien", se ha congratulado.