La Legión despide este lunes en Almería al contingente de más de 800 militares que partirá este mes a Eslovaquia

Archivo - Base militar de Viator (Almería)

ALMERÍA 7 Dic. (EUROPA PRESS)

La Brigada de La Legión va a despedir este lunes al contingente F-E SVK, compuesto por más de 800 militares, que durante el mes de diciembre se desplangará en Eslovaquia, durante una parada militar en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) con motivo, además, de la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción.

El contingente, formado por unidades pertenecientes a la Brigada de la Legión y otras pertenecientes al Ejército de Tierra, se ha instruido durante las últimas semanas en la sede de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II así como en Granada o en Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) como parte de su preparación operativa previa al despliegue en Eslovaquia.

La formación de esta quinta rotación ha permitido el desarrollo de ejercicios de instrucción y adiestramiento en combate urbano con apoyo de sistemas aéreos no tripulados, el empleo de estrategias defensivas y armadas así como en primeros auxilios y asistencia inicial a una baja.

Las Fuerzas Armadas españolas iniciaron el 20 de enero de 2024 el despliegue progresivo de personal y capacidades en Eslovaquia donde, con alrededor de 800 efectivos y 200 vehículos, es 'Nación Marco' de uno de los ocho grupos de combate multinacionales que la Alianza Atlántica tiene desplegados en el flanco Este como parte de su Disuasión y Defensa.

(EUROPA PRESS)