Libertad bajo fianza para dos investigados por intentar matar a tiros a un camionero en La Mojonera (Almería)

Archivo - Un arma intervenida en la operación 'Marmolistas'. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juez de El Ejido (Almería) ha acordado dejar en libertad bajo fianza a dos de los investigados de un mismo clan por el tiroteo que tuvo lugar hace poco más de un año en la Ciudad del Transporte de La Mojonera (Almería), donde un varón resultó herido por disparos.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press la fianza de 10.000 euros impuesta a cada uno de los investigados por homicidio en tentativa y tenencia ilícita de armas a raíz de estos hechos que investiga el titular de la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción de El Ejido.

El instructor accede a la petición efectuada la defensa de los investigados, apoyada por la Fiscalía, quienes ingresaron el prisión el 30 de octubre del pasado año, ante las dilaciones que acumula la causa por su complejidad y la reducción del riesgo de fuga de los imputados, para quienes ha dispuesto su comparecencia cada 15 días en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.

El juez alude a circunstancias ajenas a los investigados así como al propio juzgado a la hora de recabar pruebas, sentido en el que incluso constan diligencias internacionales que estarían dirigidas a localizar a una de las dos víctimas de los hechos.

Según la investigación que consta en autos, tanto el camionero como un segundo conductor se encontraban descansando el 21 de septiembre del pasado año en la cabina del vehículo cuando localizaron a una tercera persona armada con un cuchillo, por lo que alertaron al 112.

Acto seguido, aparecieron en la zona tres vehículos cuyos ocupantes les propinaron golpes e intentaron atropellar a uno de ellos. En su huida, que quedó registrada por varias cámaras de seguridad, el camionero sufrió disparos de arma de fuego que le causaron heridas.

En este sentido, las declaraciones prestadas por las propias víctimas y testigos, junto con los reconocimientos y grabaciones analizadas por la Guardia Civil, constituyen por el momento elementos indiciarios clave para la identificación de los sospechosos.

Fue en el marco de la operación 'Marmolistas', cuando los agentes de la Guardia Civil arrestaron a los sospechosos de asaltar el camión para robar a sus conductores, quienes escucharon ruidos procedentes de la caja del vehículo.

Al salir a comprobar lo que estaba ocurría, descubrieron a un varón en el interior, quien comenzó a "amenazarles con un cuchillo de grandes dimensiones" así como a una mujer en la parte de fuera, quien hacía "labores de vigilancia".

Fue entonces cuando comenzaron a llegar varios vehículos cuyos ocupantes se habrían lanzado a "agredir a las víctimas, empleando para ello diversas armas como garrotas y cadenas metálicas".

TRES EMBESTIDAS

Ante tal situación, los camioneros intentar escapar de lugar aunque uno de ellos fue alcanzado y agredido. Según los agentes, durante la persecución "le atropellaron hasta en tres ocasiones" antes de que apareciera otro vehículo del que bajó una persona que disparó con un arma corta de fuego contra la víctima.

Las pesquisas de la Guardia Civil los condujeron ante los supuestos autores de los hechos, quienes procederían de un mismo clan dedicado a "cometer robos en la zona".

A los detenidos se les achacó inicialmente los delitos de tentativa de homicidio doloso, robo con violencia y tenencia ilícita de armas, entre otros. Sobre uno de los implicados recaía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

En los registros practicados se intervinieron dos armas cortas y una escopeta de repetición del calibre 12, todas ellas ilegales. También se ha comprobado que la escopeta había sido sustraída en un robo con fuerza en El Ejido en el año 2022.

Del mismo modo, hallaron diversa munición de nueve milímetros y cartuchos de calibre 12, así como armas blancas como navajas, puñales y objetos contundentes, como garrotas y la cadena, que se habrían empleado en los hechos. Además, durante los registros domiciliarios se apreciaron enganches irregulares a la red eléctrica, por lo que también se les acusa de un delito de defraudación.