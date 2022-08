La llegada de 75 millones de fondos europeos al soterramiento y la estación de Almería obliga a acabar la obra en 2026

ALMERÍA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este martes en sesión plenaria extraordinaria la aportación de ocho millones para financiar la segunda fase de las obras de integración ferroviaria en la ciudad que, según se ha desvelado durante el debate, contará con una aportación de fondos europeos de 75 millones de euros que tendrán que estar ejecutados en 2026 para evitar que las administraciones implicadas --Gobierno, Junta y Ayuntamiento-- los pierdan y tengan que aumentar sus cuantías.

La concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha recordado que el convenio que deben suscribir las partes en el seno de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) está aún en fase de borrador y no será hasta septiembre u octubre cuando se rubrique, por lo que desde el Ayuntamiento se ha solicitado a Adif Alta Velocidad que una vez que tenga el proyecto básico de la obra, que prevé 30 meses de trabajos, "lance la licitación para que no se demore" el trabajo y así no poner "en jaque" esos 75 millones.

"Contar con fondos europeos es una garantía, pero también una incertidumbre porque si no llegamos a esos hitos, las aportaciones de todos subirán en todo lo que no hayamos sido capaces de cumplir", ha incidido la concejal, quien ha afirmado que no se puede poner fecha de finalización de obras al convenio dado que la obra "no está licitada" y "no sabemos cuándo se va a iniciar". No obstante, ha recalcado que el acuerdo para disponer ya de estos ocho millones de euros persigue que no haya "retraso" alguno achacable al Ayuntamiento.

Martínez Labella ha valorado la entrada de fondos europeos en beneficios de todas las partes gracias a que "el Ayuntamiento se plantó" en este aspecto. "Dijimos que si había fondos europeos, eran para todos porque la intención inicial era que solo beneficiaran a Adif", ha incidido la edil, quien espera que las negociaciones entre Adif, Ministerio de Transportes, Junta de Andalucía y Ayuntamiento lleguen "a buen puerto", toda vez que hay previstas nuevas reuniones en las primeras semanas de septiembre.

Del mismo modo, la concejal de Infraestructuras ha defendido el uso de los remanentes para aportar los primeros ocho millones de euros de los 13,5 millones que tendrá que poner el Ayuntamiento de Almería hasta 2026 para esta obra al entender que forma parte de un "ahorro" municipal y no de un dinero que se ha dejado de invertir en años anteriores, según ha reprochado el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, quien ha vuelto a incidir en la "falta de gestión" del equipo de gobierno y en otras "fórmulas" para dotar la partida.

A la espera de que se cierre el convenio que determine finalmente cómo afrontar los 216 millones de euros que cuesta la obra, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, ha avanzado que 180 millones de euros (80 por ciento) dependerá de Adif mientras que otros 22,5 millones de euros (10,44 por ciento) dependerá de la Junta de Andalucía. "Las obras avanzan a velocidad de crucero", ha insistido la dirigente socialista, quien ha destacado el "compromiso claro y contundente" del Gobierno central al respecto.

"Pedimos lealtad con el Gobierno, nunca en la historia de esta provincia se había recibido tanta inversión y esperemos que la Junta de Andalucía no sea una rémora para el proyecto dado que como administración competente debe dar celeridad a la autorización de préstamos de áridos y hacer su aportación al proyecto, cosa que a día de hoy, nada se sabe", ha manifestado Valverde, quien ha insistido en que se ha ejecutado un tercio de los 3.300 millones de euros de la actuación.

La dirigente socialista ha reconocido que es una "buena noticia" avanzar en las aportaciones municipales para financiar el soterramiento, pero ha insistido en la acción del Gobierno central que ha dado lugar a la próxima licitación del proyecto que dará lugar a una nueva estación de AVE y a acabar con la división de la ciudad a causa de los raíles. "Aunque se empeñe en desmerecer el trabajo del Gobierno, la realidad es que es sensible con Almería", ha recalcado antes de asegurar que "en breve" comenzarán las obras.

Frente a estas posturas, el portavoz de Ciudadanos ha criticado nuevamente el "tira y afloja" entre los dirigentes de PP y PSOE, y ha recordado que aún quedan "siete u ocho meses hasta mayo para hacer las cosas bien" antes de que se celebren elecciones municipales. "Dejémonos de esta película porque el AVE tiene que llegar a Almería y tiene que llegar cuanto antes", ha reclamado Cazorla ante una nueva queja por el estado de las infraestructuras de comunicación y el precio de los servicios de transporte que llevan a los almerienses al "ostracismo". "Un día de estos vamos a tener que irnos en un Blablacar o haciendo autostop", ha añadido.