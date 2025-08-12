Llegan dos pateras a Níjar (Almería) con unas doce personas en Agua Amarga y varias asistencias en Los Escullos

NÍJAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Una embarcación con entre diez y doce personas a bordo llegó en la tarde de este lunes a una playa de Agua Amarga, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), y horas más tarde otra patera alcanzó la zona de la barrera de Los Escullos, también en Níjar, donde Cruz Roja atendió a cuatro hombres.

El primer desembarco, en una zona muy frecuentada por turistas en verano, se registró sobre las 19,30 horas, cuando un alertante comunicó la presencia en la orilla de una embarcación recién llegada, según han confirmado fuentes de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press. En el dispositivo de atención intervinieron patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y efectivos de Cruz Roja.

En el caso de la segunda embarcación, el aviso entró sobre las 22,55 horas por la presencia de varias personas en la zona de Los Escullos, de las que Cruz Roja atendió a cuatro varones.