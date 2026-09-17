Las lluvias no dejan incidencias en la provincia de Almería salvo dos afecciones en carreteras de Cuevas del Almanzora

Archivo - Imagen de recurso de un operario de sala del 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas registradas durante las últimas horas en la provincia de Almería no han dejado incidencias reseñables, más allá de dos afecciones en carreteras de Cuevas del Almanzora, donde la AL-8104 ha quedado cortada al tráfico y se ha producido una caída de piedras en la calzada de la AL-7107.

Fuentes del Servicio Unificado de Emergencias 112 Andalucía han informado a Europa Press de que estas han sido las únicas incidencias registradas hasta el momento, a la espera de conocer la evolución del episodio a lo largo de la jornada.

Este episodio tiene lugar después de que la Junta de Andalucía activara en la noche de este miércoles la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la provincia ante las previsiones meteorológicas.

Como consecuencia, la actividad educativa presencial ha quedado suspendida este jueves en Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora, municipios en los que también se ha decretado el cierre de parques y jardines. La Junta envió además un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de las zonas afectadas por el aviso naranja.

El aviso naranja por lluvias y tormentas permanece activo en el Levante almeriense hasta las 12,00 horas, con precipitaciones acumuladas previstas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y cien litros en doce horas. Desde las 12,00 y hasta las 20,00 horas, la comarca quedará bajo aviso amarillo.

El Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y Poniente y Almería capital mantienen asimismo el aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 20,00 horas, con acumulaciones previstas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.