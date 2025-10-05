Luis León y Natalia Fischer ganan la Skoda Titan Desert Almería

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Skoda Titan Desert Almería 2025 ha culminado este domingo una nueva edición en la que dos españoles han mostrado su liderazgo durante esta competición. Se trata de Luis León y Natalia Fischer, quienes se han coronado en la general masculina y femenina.

Además, el equipo 'Costa de Almería' vuelve a hacerse, un año más, con la Skoda Titan Desert Almería en la categoría de tres corredores, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, una vez concluida y con los campeones en meta, se ha procedido a la entrega de trofeos de esta edición, donde han participado la diputada provincial, María Luisa Cruz; el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro; el delegado de Deportes de la Junta en Almería, Juan José Alonso, y el coronel, Javier Mackinlay.

El concejal Antonio Casimiro ha afirmado que "la Skoda Titán Series Almería refleja cómo combinar perfectamente deporte, desarrollo económico y sostenibilidad".

"Han llegado aficionados de toda España, que han disfrutado de la bicicleta en plena naturaleza y El Toyo se ha visualizado, un año más, como el centro de operaciones de la competición", ha señalado y ha añadido que "seguimos avanzando para poner en valor a Almería como destino de referencia de eventos deportivos, y en pruebas como ésta lo hacemos en colaboración con las demás administraciones".

La diputada provincial María Luisa Cruz ha resaltado "la exigencia y la importancia" de esta prueba y de esta edición, y ha añadido que "Almería es el mejor lugar para hacer ciclismo y habéis podido descubrir lugares increíbles y mágicos. Estamos aquí las instituciones, entre ellas la Diputación, que desde el primer momento creímos en el proyecto porque sabemos las posibilidades que tiene nuestra provincia".

Además, ha puesto de relieve que desde la Diputación de Almería "vamos a seguir apostando por el ciclismo y por el deporte". Por último, ha destacado el gran nivel de competición y la victoria del equipo 'Costa de Almería', en la categoría de tres corredores, así como la victorias de Luis León y Natalia Fischer, en la generales, a los que Cruz ha felicitado tras la finalización de esta edición.

Por su parte, Juan José Alonso ha destacado que "la Titan Desert es una experiencia de superación, aventura, resistencia y compañerismo, una de las grandes citas del calendario deportivo europeo y un emblema de nuestra provincia, que pone de manifiesto la capacidad de Almería y de Andalucía para acoger grandes eventos referentes del turismo deportivo internacional".

Además, ha señalado, "desde la Junta le damos un componente social, con el Desafío Ambassador, una iniciativa con la que 12 ciclistas andaluces amateur han podido representar a Andalucía y convivir con deportistas de élite".

El equipo de 'Costa de Almería' ha estado compuesto por Juan Manuel Alcaraz, Daniel Estévez y Gabriel Sánchez, que han sido los campeones en la categoría de equipos de tres corredores. Dentro del equipo, también está la corredora Leticia García. La Diputación de Almería también ha estado representada por Juan José Meca y Javier Chacón.

Por su parte, Luis León Sánchez ha entrado en su tercera Skoda Titan Desert Almería como gran favorito. El ciclista del equipo Cleardent siempre se ha mostrado dominador sobre la bicicleta. Con el triunfo en la NEOM Titan Desert Saudi Arabia y la Skoda Titan Desert Morocco bajo el brazo, solo Almería le separaba de la triple corona que ha conseguido este domingo.

Luis León lo ha hecho, además, de una manera curiosa: sin ganar ninguna etapa. Los triunfos parciales han sido para Luis Ángel Maté, por partida doble; para Haimar Zubeldia y para Noel Martín. El abulense logra este domingo una nueva victoria de etapa que sumar a las dos que ya tiene en Marruecos.

Por otro lado, también hay nueva ganadora de la general femenina. Natalia Fischer, toda una campeona de España, ha debutado y triunfado en su primera participación en la Skoda Titan Desert Almería. Lo ha hecho además como su predecesora en el palmarés, Tessa Kortekaas, acaparando todo para ella.