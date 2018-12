Luz Casal, Niña Pastori, Rosana y Ara Malikian actuarán en invierno en el Teatro Auditorio de Roquetas (Almería)

Publicado 30/11/2018 18:58:09 CET

Luz Casal, Niña Pastori, Rosana y Ara Malikian serán algunos de los artistas que pasarán durante el primer trimestre de 2019 por el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) que en enero cumplirá 15 años de la apertura, por lo que además se ha preparado una programación especial.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por la concejala de Cultura, María Dolores Ortega, y por el director del Teatro Auditorio, Juan José Martín, ha valorado la trayectoria de teatro y el equipamiento que supone para la localidad, que estrenará enero con la obra teatral 'Burundanga', de Jordi Galcerán con Eloy Arenas, Paco Mora, Elena de Frutos, Miriam Cabeza y Jorge Monje en el reparto.

El 26 de enero, la Film Symphony Orchestra, orquesta sinfónica líder en música de cine, vuelve de gira presentando su tour dedicado a John Williams, mientras que el 2 de febrero, el teatro regresa a Roquetas con la obra 'La vuelta de Nora' que incluye en su reparto a la actriz Aitana Sanchez-Gijón.

El grupo Siempre Así ofrecerá un concierto 9 de febrero con el que celebrará sus 25 años en los escenarios, mientrazs que el día 16 del mismo mes Rosana presentará su último trabajo en el que se incluyen nuevos temas.

El viernes, 22 de febrero, incluido en la Semana del Flamenco de Roquetas de Mar, llega la compañía de Anabel Veloso que presenta 'Flamenco 24 Quilates'; un espectáculo que pretende describir la pureza de la propuesta artística de la Compañía de Anabel Veloso tras diez años de una imparable carrera. Al día siguiente, Niña Pastori ofrecerá para cerrar la Semana del Flamenco de Roquetas.

La obra de teatro 'Mandíbula afilada' con Joan Plazaola y Noemí Ruiz iniciará el mes de marzo el día 2 y una semana después se ofrecerá el espectáculo 'Forever: The best show about the king of pop', sobre Michael Jackson. El violín de Ara Malikian aterriza en Roquetas el 15 de marzo con su gira

'Royal Garage'.

Miguel Rellán, Carmen Ruiz, Eloy Azorín, Juan Carlos Vellido y Daniel Pérez Prada forman el reparto de la obra '7 años' que tendrá lugar el 16 de marzo y al día siguiente los actores Alfonso Sánchez y Alberto López pondrán sobre las tablas 'Compadres para siempre', donde recuperan a sus famosos personajes Rafi y Fali.

El sábado 23 de marzo, el Teatro Auditorio se viste de gala para recibir a Luz Casal, quien acaba de publicar su nuevo álbum de canciones inéditas bajo el sugerente título 'Que corra el aire'. Como avance para el mes de abril, recordar que Antonio Orozco ofrecerá dos conciertos los días 25 y 26 de abril.