Mabel Mata y Nieves Fernández ganan el XIII Premio 'Colombine' con un reportaje sobre las primeras alcaldesas andaluzas.

El reportaje 'Alcaldesas por elección', emitido el 6 de abril de 2024 en el programa 'Los Reporteros' de Canal Sur TV y centrado en las primeras alcaldesas andaluzas de la democracia, ha sido distinguido con el XIII Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine', concedido a sus autoras, las periodistas Mabel Mata Porras y Nieves Fernández García.

El galardón, que ha sido anunciado este jueves por el presidente de la Asociación de la Prensa de Almería, José Manuel Bretones, está convocado por la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) con el copatrocinio de la Fundación Unicaja y Cosentino Global.

Cuenta con una dotación de 5.000 euros y con una reproducción en mármol del monumento a la libertad de expresión de la Plaza de los Periodistas de Almería, según ha señalado AP-APAL en un comunicado.

En esta edición se han presentado 132 trabajos, de los que se seleccionaron cuatro finalistas antes de designar al ganador. El jurado ha estado compuesto por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Jesús Pozo Gómez, Carlos Santos Gurriarán, Mar Abad, Antonia Sánchez Villanueva, Rosalía Mayor Rodríguez, Pilar Molero --vocal de la AP-APAL y coordinadora por delegación del presidente-- y Anuska Benítez Fernández, secretaria del jurado.

Los miembros del tribunal han valorado que en 1979, en las primeras elecciones municipales, nueve mujeres fueron elegidas alcaldesas sin apenas experiencia ni formación, "pero con la valentía de dedicarse al servicio público y mejorar sus pueblos".

"En este trabajo, fruto de un notable esfuerzo de producción periodística, cuentan sus experiencias, sus dificultades, sus logros y la determinación para conseguir una mejor sociedad", han destacado.

Asimismo, el jurado ha asegurado que el reportaje supone "un reconocimiento y un homenaje a las mujeres en la política, centrado en la política local, la más cercana a las personas".

El fallo resalta su "impecable realización audiovisual", la "producción muy trabajada" y el valor de recopilar testimonios directos de estas pioneras, "fuentes primarias que cuentan la historia; y eso es oro en una época en la que se recibe muchísima información mediatizada y pasada por el filtro de chatbots como ChatGPT".

"Recuperar la memoria histórica del destacado papel de la mujer en la política municipal en un momento crucial para la historia de España y de Andalucía ha resultado determinante para la concesión del Premio a este trabajo, que entronca directamente con la lucha de Colombine por realzar la valía de la mujer en los momentos más difíciles y a pesar de las dificultades", según han remarcado.

El reportaje está disponible en el siguiente enlace: 'https://www.youtube.com/watch?v=BBhBQ7vb4kI'.

TRAYECTORIA DE LAS AUTORAS

Mabel Mata Porras (Málaga, 1970) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y cuenta con estudios de Derecho e Historia. Ha desarrollado una amplia carrera en radio y televisión, con etapas en Radio Cadena Española, Canal Sur Radio, Radio Voz y TVE en Andalucía.

Desde 2002 trabaja en Canal Sur Televisión, donde ha conducido programas como 'Mi Tierra', 'Solidarios' o 'Los Reporteros', además de espacios informativos como 'La entrevista', 'El Meridiano' o 'Buenos días, Andalucía'.

Matas Porra ha moderado debates electorales en campañas autonómicas y generales y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Iris a la mejor presentadora de informativos autonómicos y la Medalla al Mérito Civil de la Policía Nacional.

Nieves Fernández García (Mérida, 1965) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en Canal Sur TV desde 1989, tras superar el primer proceso de selección de la cadena autonómica.

Su labor se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la realización, participando en informativos, retransmisiones deportivas, magazines y programas de reportajes. Con anterioridad trabajó en TVE Sevilla y en el Centro Territorial de La Rioja. En 2014 dirigió el documental Don Pablo, el maestro alcalde, coproducido por Canal Sur TV.