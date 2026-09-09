La madre de los dos varones fallecidos en la reyerta del Cerro Matadero de Berja (Almería) testifica este jueves

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BERJA (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

La madre de los dos varones que fallecieron en agosto del pasado año tras una reyerta que se produjo en el Cerro Matadero de Berja (Almería), en la que resultaron heridas otras cuatro personas, ha sido citada este jueves a declarar como testigo ante el titular de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia que investiga el caso.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press la comparecencia de la mujer a partir de las 11,00 horas en la causa por la que se investiga como único sospechoso por un delito de homicidio a J.G.H. y que se instruye dentro de un procedimiento de tribunal de jurado.

De este modo, la comparecencia permitirá recabar la versión de lo sucedido por parte de la madre de las víctimas así como ofrecerle su personación formal en la causa como perjudicada al igual que otros miembros de la familia del fallecido.

El arrestado, que también resultó herido por arma blanca en la reyerta, se encuentra en prisión provisional por esta causa desde que obtuvo el alta médica tras los sucesos en los que, con posterioridad, se produjeron daños e incluso un incendio de su vivienda.

El sospechoso fue detenido el 18 de agosto de 2025, apenas horas después de los disturbios. Según sus versión, actuó para defenderse ante un conflicto surgido con sus vecinos y que fue escalando en intensidad.

El crimen tuvo lugar poco antes de las 1,50 horas del citado día, cuando varios alertantes avisaron de que se había producido una pelea multitudinaria en la calle El Romero. La reyerta ocasionó un muerto y cinco heridos, dos de los cuales fueron hospitalizados. Uno de ellos --hermano del primer fallecido-- murió apenas dos días después.

La Guardia Civil y la Policía Local acotaron y vigilaron durante la jornada la zona, ya que en la misma se produjo sobre las 8,05 horas un incendio en una vivienda próxima al lugar de la reyerta que, según los primeros indicios, se encontraba desocupada.