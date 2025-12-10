El Maestro Padilla acoge la IX Gala de la Discapacidad, que reconoce el trabajo de entidades y familias en Almería

IX Gala de las Personas con Discapacidad. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Maestro Padilla ha acogido este miércoles la IX Gala de las Personas con Discapacidad, organizada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, un evento destinado a reconocer el trabajo de las entidades del sector, la fortaleza de las familias y el talento de quienes integran el movimiento asociativo de la discapacidad en la ciudad.

El escenario del Maestro Padilla reunió las actuaciones de Astea, Asalsido, Altea, Aspaym, el CEEE Princesa Sofía, ONCE y Espacio Vida, en una propuesta en la que danza, música y teatro se fusionaron con la inclusión, según destacó el Consistorio en un comunicado.

Uno de los momentos más esperados ha sido la proyección del cortometraje ganador del XII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, impulsado por la Asociación Verdiblanca, que ha recordado "la fuerza del cine como herramienta para sensibilizar, educar y representar con justicia la realidad de las personas con discapacidad".

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha destacado durante la gala que "Almería avanza hacia una ciudad que reconoce la diversidad como un valor fundamental y que garantiza espacios donde todas las personas puedan expresarse y participar en igualdad".

Además, ha subrayado que su compromiso como Ayuntamiento "va más allá de las palabras y se materializa en el II Plan Municipal de la Discapacidad". "En el Mes de la Discapacidad, como el resto del año, el Espacio Alma ha sido uno de los protagonistas, representando lo mejor de Almería: solidaridad, recursos, formación, acompañamiento, comunidad", ha apostillado.

"El Espacio Alma es un faro de esperanza, empoderamiento, dignidad y capacidad", ha destacado, toda vez que ha resaltado que su "éxito se refleja en el número de visitas recibidas, más de 33.000 hasta ahora en 2025 y aún no ha acabado el año, frente a las 25.000 de 2024, con un crecimiento exponencial desde su apertura en septiembre de 2022".

La IX Gala de la Discapacidad ha destacado por su apuesta por la accesibilidad universal, gracias al trabajo de Fundación Music For All, responsable de la dirección de la gala y referente en la creación de entornos culturales plenamente accesibles. El evento ha contado con accesos adaptados, apoyos sensoriales, interpretación y recursos comunicativos, señalética accesible, espacios reservados y un equipo especializado para garantizar el disfrute.