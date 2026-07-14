Maíllo incide en pedir que Moreno comparezca por el incendio de Almería y defiende que sea ya en Pleno la próxima semana

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad en el Patio de Prensa del Parlamento de Andalucía. A 14 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de Iz - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha incidido este martes en reclamar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), comparezca en el Pleno del Parlamento para informar acerca del "devastador" incendio forestal de Los Gallardos (Almería) en el que han muerto 13 personas y que ya ha quedado controlado, y ha considerado que "no se entendería" que dicha comparecencia no se produjera ya en la sesión plenaria prevista para la semana que viene.

Así lo ha señalado el portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha recordado que dicha coalición de partidos de izquierda "tomó la iniciativa" de registrar ya este pasado lunes una "solicitud de comparecencia del Gobierno" andaluz, "y si puede ser el presidente" quien la protagonice, "mejor", al hilo de dicho incendio.

El también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) ha sostenido que desde su grupo han "tenido que forzar esta comparecencia, porque no se entendería por la sociedad andaluza que el Gobierno no diera explicaciones".

Ha precisado que desde Por Andalucía quieren que el Gobierno de Juanma Moreno dé ya "en el próximo Pleno explicaciones de sus actuaciones, de las decisiones que tomaron, de por qué se tomaron unas y se descartaron otras".

Así, desde Por Andalucía reclaman "máxima transparencia" a la Junta y que se detallen "informes técnicos que justifiquen" las decisiones adoptadas, "las comunicaciones que se tuvieron, en qué momento", y una "cronología de los hechos" que se han producido y los que se van a suceder "para el futuro".

Maíllo ha aseverado que Moreno "no puede hacer como con los cribados" de cáncer de mama, y "las víctimas se merecen que se diga la verdad". "Y por eso hemos pedido esa comparecencia, para que el Gobierno diga la verdad y explique con pelos y señales cada una de las actuaciones que ha tomado", ha incidido.

UN GOBIERNO ANDALUZ "NEGACIONISTA DEL CAMBIO CLIMÁTICO"

Además, Maíllo ha llamado la atención acerca de que el recién nombrado nuevo Gobierno andaluz surge de un acuerdo entre el PP y Vox del que en alguno de sus puntos se desprende que "es un gobierno negacionista del cambio climático", así como que "aborda el rechazo a lo que ellos llaman 'condicionalidad climática', a la Agenda Verde o a la Agenda 2030", y que "va a contar con un vicepresidente" --en referencia al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira--, que "habla de los locos del clima".

"Estamos, por tanto, ante unos zorros guardando el gallinero", ha denunciado Maíllo, que ha cuestionado si el nuevo Gobierno andaluz "va a recuperar a los 96 agentes medioambientales que ha reducido", lo que implica una disminución de la plantilla del Infoca en un "14 por ciento", así como si "va a hacer prevención en el invierno, que es cuando realmente se previenen los incendios".

"De todas estas cosas tendrá que hablar" el Gobierno andaluz en la comparecencia que han solicitado desde Por Andalucía, según ha abundado Maíllo, quien, por otro lado, y a preguntas de los periodistas, ha señalado que la colaboración entre administraciones que se ha reivindicado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España al hilo de este incendio "no es noticia", porque "las instituciones tienen que colaborar" y "aportar" cada una de ellas "todos los recursos" a su alcance.

Finalmente, Maíllo ha indicado que el grupo Por Andalucía registró la solicitud de comparecencia del Gobierno andaluz "en plazo, antes de las 12,00 horas" de este pasado lunes, "para que pueda entrar en el Pleno de la semana que viene".