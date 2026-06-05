Maíllo (IU) reclama "diligencia" para que "se sepa cuanto antes la verdad judicial" del 'caso Mascarillas' de Almería

Imagen del coordinador federal de IU y diputado electo de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, en una atención a medios en la que ha actualizado la posición de Por Andalucía frente a la constitución del Parlamento andaluz. A 5 de junio - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y parlamentario electo de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reclamado este viernes "rapidez y diligencia" para que "se sepa cuanto antes la verdad judicial" del conocido como 'caso Mascarillas' que investiga el supuesto amaño de contratos para el cobro de comisiones en la Diputación de Almería.

Así lo ha señalado Antonio Maíllo en una atención a medios en el Parlamento andaluz, al día siguiente de que comenzaran las comparecencias en sede judicial de los 43 investigados en la instrucción de esta causa.

El representante de Por Andalucía ha reiterado que en su grupo están "convencidos" de que la fecha de estas comparecencias "condicionó el calendario electoral" andaluz y "tuvo mucho que ver" para que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "adelantara" al 17 de mayo la fecha de celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía, para que "en campaña no se hablara ni se viera la imagen" de "dirigentes del Partido Popular de Almería pasando por los juzgados".

En esa línea, Maíllo ha aseverado que "es evidente que un caso como este, con sobrecostes de un millón de euros en una contratación de dos millones en plena pandemia del Covid, con 'mordidas' presuntas de entre 200.000 y 400.000 euros, con implicación del expresidente, el exvicepresidente y un alto cargo de la Diputación" de Almería, gobernada por el PP, "era una mala imagen" para dicho partido, que "tiene que dar explicaciones" sobre este asunto, según ha remarcado.

Ha agregado que lo que temen en Por Andalucía es que este asunto "vaya lento" en los juzgados, y al respecto se ha hecho eco de la suspensión de la declaración del exvicepresidente segundo de la Diputación Fernando Giménez, prevista para este pasado jueves, por la indisposición de su abogado defensor.

De esta manera, Maíllo ha señalado que lo que piden desde el grupo Por Andalucía es "muy claro", y pasa por reclamar "rapidez, diligencia, y que se sepa cuanto antes la verdad judicial, que será la que tenga que tener consecuencias" sobre "este caso de corrupción que el Partido Popular tiene encima de la mesa en Andalucía", según ha sentenciado.