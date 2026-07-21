Maíllo ve "un peligro ante la democracia" en la cesión de un senador autonómico del PP a Vox

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, y la coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate, atienden a los medios ante la sede del Gobierno andaluz en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha acusado al PP de promover "un peligro ante la democracia" al ceder a Vox uno de los cinco puestos de senador por designación autonómica que le corresponde proponer al Grupo Popular en el Parlamento andaluz.

En declaraciones ante los medios en Almería, Maíllo ha afirmado que esta decisión refleja "las consecuencias del pacto de la derecha y la extrema derecha" y demuestra que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha elegido como "aliado estratégico" y "socio de gobierno" a quienes ha definido como "falangistas que nombran a otros falangistas".

Maíllo ha realizado estas manifestaciones un día antes de la comisión de nombramientos prevista en el Parlamento andaluz para examinar las candidaturas de los nuevos senadores autonómicos.

El dirigente de Por Andalucía ha criticado la elección de Álvaro Zancajo, coordinador nacional de medios de Vox y antiguo responsable de informativos de Canal Sur, y de María Pastor Pérez-Angulo, quien estuvo al frente de la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Sobre Zancajo, Maíllo ha afirmado que Vox ha propuesto al "asesor comunicativo de Abascal" para que la "paguita", "como dicen ellos", pase del consejo de administración de la RTVA al Senado.

Asimismo, ha asegurado que el periodista se encontraba en una situación de "absoluta incompatibilidad" en el consejo de la RTVA porque actuaba de forma "proactiva" y "ejecutiva" dentro de Vox. Además, lo ha calificado de periodista "absolutamente militante en los discursos de la extrema derecha".

En cuanto a Pastor Pérez-Angulo, ha cuestionado su paso por una oficina municipal de apoyo a la maternidad "a la que nadie acude" y desde la que, según ha sostenido, promovió movimientos antiabortistas. También ha señalado que cobraba un sueldo superior a 60.000 euros y ha vinculado su trayectoria con una agenda contraria a las políticas feministas.

El portavoz parlamentario ha reprochado al PP que facilite ambos nombramientos y ha afirmado que a Moreno "se le ha caído la careta".