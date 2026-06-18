'Making Almería' reúne a más de 180 jóvenes para impulsar el emprendimiento y el liderazgo empresarial

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en la clausura de las jornadas de liderazgo empresarial 'Making Almería'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado en la clausura de las jornadas de liderazgo empresarial 'Making Almería', una iniciativa promovida por el Área de Juventud del Ayuntamiento que ha reunido a más de 180 personas para impulsar el emprendimiento entre los jóvenes y acercarles experiencias de éxito empresarial.

Bajo el lema 'Jóvenes que lideran', el ciclo ha permitido compartir experiencias y favorecer la creación de una red de emprendimiento en la ciudad, ha señalado Vázquez, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

En la tercera y última jornada la protagonista ha sido la CEO de Cosentino, Pilar Martínez-Cosentino. Previo a su ponencia, la alcaldesa ha trasladado que este ciclo de ponencias, en las que en jornadas anteriores participaron Loreto Martínez, diseñadora y CEO de Loreto Martínez Sal de Coco, y María Zamora, consejera delegada de Vellsam, "ha sido un espacio único donde empresas consolidadas y jóvenes emprendedores han podido intercambiar sus historias, aciertos y aprendizajes".

"Desde el Ayuntamiento, estamos comprometidos con los jóvenes", ha asegurado, señalando que buscan "generar oportunidades, ofrecer espacios y, sobre todo, escuchar vuestras necesidades". Contar con gente valiente es un orgullo y una suerte, porque la capacidad de emprender es el motor que impulsa Almería", ha dicho la alcaldesa.

En sus palabras, Vázquez ha incidido en que "el emprendimiento y el atrevimiento son valores fundamentales para construir una sociedad de progreso". Por ello, la alcaldesa ha trasladado su "enhorabuena" a "todos los jóvenes que, como vosotros, se arriesgan, que salen de su zona de confort y que enfrentan el futuro con valentía".

Grupo Cosentino es una empresa familiar almeriense con presencia global, que produce y distribuye superficies innovadoras y sostenibles de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. Su máxima responsable, ha querido aportar su "granito de arena para que cada vez más almerienses se animen a emprender, se animen a contribuir a generar riqueza en nuestra tierra, a creer en sus valores y en su capacidad para hacer productos y servicios que aporten valor", ha señalado Pilar Martínez-Cosentino.

Igualmente, ha destacado la importancia de que "Almería mire al futuro y pise fuerte con ilusión y con ganas para que todos los jóvenes hagan su sueño realidad, porque al final emprender tiene mucho de sueño, tiene mucho de trabajo y de constancia, pero merece la pena".

'Making Almería. Jornadas de Emprendimiento Joven, Empresas y Liderazgo' se ha celebrado durante el mes de junio en el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), ubicado en la Plaza de la Constitución, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para el talento, la innovación y el liderazgo empresarial en Almería.

La programación de esta primera edición de 'Making Almería' ha contado con la participación de tres empresarias y directivas que han compartido sus trayectorias profesionales, los retos a los que se han enfrentado y las claves que les han permitido liderar proyectos de referencia en distintos sectores.

El ciclo ha sido organizado por el Ayuntamiento de Almería y ha contado con la colaboración de diferentes entidades y empresas comprometidas con el desarrollo económico y social de la ciudad, entre ellas Juventud Almería, IKEA, Flowers y Heineken.