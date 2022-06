Manuel García Pérez-Sevillano publica la guía 'Edúcate para educar', dirigida a padres y educadores

ALMERÍA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Manuel García Pérez-Sevillano ha publicado con Círculo Rojo la guía 'Edúcate para educar', dirigida principalmente a padres y educadores, en la que aborda desde una amplia perspectiva distintos elementos de alto impacto en la educación de los hijos.

El autor ha apostado por esta publicación tras finalizar su máster en Psicología de la Educación por la Universidad de Bristol ante "la poca información existente" y "la gran desinformación de muchos padres y madres actuales en distintos aspectos vitales en la educación de los hijos", según ha indicado el sello editorial en una nota.

"Ser padres no es sinónimo de tener el conocimiento necesario para educar; uno se debe formar. En segundo lugar, tus hijos, aunque no te escuchen, te ven; por lo tanto, debes convertirte en un modelo a seguir", ha explicado el autor, para quien "educar debe ser considerado un proceso activo, y no uno pasivo limitado a decir y explicar a tus hijos lo que está bien y lo que está mal".

Un manual está enfocado a distintos campos "como el de cómo encontrar la ansiada felicidad y satisfacción en la vida, sin alejarnos de la mentalidad necesaria para poder encarar cualquier situación que se nos presente".

También realiza un recorrido por la influencia en los estatus socioeconómicos y las redes sociales, analizando los estilos parentales en la educación, y cada uno de los efectos que tienen en el comportamiento, la salud y el rendimiento académico de los adolescentes.

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar las claves que todos los padres sueñan con tener para que sus hijos alcancen el éxito con felicidad y salud". La presentación de la obra se llevará a cabo el lunes 13 de junio a las 19,00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Rafael Alberti de Madrid.

'Edúcate para educar' se presenta como una guía teórico-práctica de divulgación científica en educación y psicología dirigida a padres y educadores que trata aspectos esenciales para la formación de los jóvenes. Su contenido también es de "gran valor" para cualquier persona interesada en mejorar estos elementos.

La obra recoge los resultados de numerosas investigaciones sobre estilos parentales y estrategias más beneficiosas para educar y guiar a los hijos, las formas más saludables de usar las redes sociales y las consecuencias del sobreuso de dispositivos electrónicos, el tipo de mentalidad necesaria para prosperar y florecer, y cómo inculcarla, y la influencia del entorno y del estatus socioeconómico en resultados futuros, así como estrategias para incrementar el bienestar y preservar la salud.