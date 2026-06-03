La marca 'Sabores Almería' y el destino 'Costa de Almería' inician en Canadá su primera misión comercial conjunta

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el diputado Carlos Sánchez, durante el encuentro mantenido en el Consulado General de España en Toronto. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' y el destino 'Costa de Almería' han iniciado en Canadá su primera misión comercial conjunta para abrir nuevos acuerdos comerciales y promocionar turísticamente la provincia en el país norteamericano.

La acción está encabezada por el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, al frente de una delegación integrada por cinco empresas de 'Sabores Almería'.

La agenda institucional ha comenzado en Toronto con reuniones con el Consulado, la Cámara de Comercio de España en Canadá, el Ayuntamiento de Toronto y las oficinas comercial y de Turismo de la Embajada de España en Canadá, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

En el ámbito comercial, los empresarios han mantenido un encuentro organizado por Andalucía Trade con distribuidores y grandes cadenas de comercialización con el objetivo de abrir nuevas líneas de negocio en un mercado "muy interesante" por sus hábitos de consumo y poder adquisitivo.

En materia turística, la delegación ha mantenido una reunión con Isabel Martín, consejera de Turismo de la Embajada de España en Canadá, quien ha resaltado "el potencial del destino 'Costa de Almería' para un mercado tan emergente como es el canadiense".

Canadá ha triplicado el número de asientos ofertados en vuelos directos con el mercado español, al pasar de ocho a 17 rutas semanales que conectan con siete aeropuertos de España.

Los vuelos directos de Toronto y Montreal con Madrid y Málaga, respectivamente, suponen una oportunidad para un "destino boutique" y de experiencias como 'Costa de Almería'. La consejera de Turismo ha explicado que el turista canadiense busca naturaleza, experiencias y viajes a medida, y que la estancia media ha subido un 50 por ciento, al pasar de seis a nueve días.

García Alcaina ha señalado que el encuentro ha permitido sentar las bases para que los equipos técnicos de la OET y de 'Costa de Almería' puedan trabajar en acciones conjuntas para empezar a trazar una estrategia de captación de turistas canadienses.

"El mercado canadiense representa una nueva oportunidad para el turismo de la provincia y las conexiones directas de este país con Madrid y Málaga van a facilitar la llegada de turistas. Emprenderemos acciones para conectar con unos potenciales visitantes están vinculados a nuestra tierra por buscar un modelo de turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con experiencias de primer nivel", ha declarado.

CINCO EMPRESAS DE LA MARCA GOURMET

La ciudad de Toronto ha acogido el inicio de la misión comercial de 'Sabores Almería' que organiza Andalucía Trade durante esta semana en dos de las grandes ciudades de Canadá. En la acción comercial participan cinco empresas de la marca gourmet de la provincia: Luxeapers, Industrias Cárnicas Diego Molina, Lorusso, Campos de Uleila y Oleoalmanzora.

El presidente provincial ha afirmado que esta misión comercial supone "un hito para la provincia de Almería". "Es la primera vez que llegamos a Canadá y lo hacemos con la misma ilusión que lo hicimos en el mercado asiático. Supone consolidar la apuesta por norteamérica y poder diversificar los mercados en los que nuestras empresas hacen negocio", ha explicado.

Asimismo, ha trasladado la satisfacción de las empresas de 'Sabores Almería' con las acciones de internacionalización. "Nos han trasladado cómo las ferias de Singapur y Shanghái han sido claves para cerrar acuerdos comerciales históricos para sus empresas. Los productos de 'Sabores Almería' continúan llegando a nuevos mercados y estamos convencidos de que en Canadá podrán abrir vías de negocio nuevas", ha añadido.

La agenda institucional ha continuado con el encuentro con el cónsul general de España en Canadá, el almeriense Francisco de Asís Benítez, quien ha propiciado los contactos necesarios para que la agenda comercial e institucional pueda ser "tan interesante como efectiva".

También han participado el consejero económico y comercial, José Luis Echániz, y la consejera de Turismo de la Embajada de España en Canadá, quienes han intercambiado impresiones sobre el potencial del destino y de la marca 'Sabores Almería' y han compartido las claves para hacer negocios en el mercado canadiense.

Echániz ha cerrado además un encuentro con Toronto Global, una agencia pública que presta asesoramiento y ayuda a las empresas que quieren abrir vías de negocio en este mercado emergente. La agenda comercial e institucional en Canadá va a continuar con encuentros comerciales e institucionales en Montreal y en los municipios de Markham y Oakville.