María del Mar Vázquez apunta que quieren "seguir ilusionando a la gente" y "retener el talento" de los jóvenes

La alcaldesa de Almería y candidata a la reelección, María del Mar Vázquez. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA/SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería y candidata a la reelección, María del Mar Vázquez, ha declarado en el acto del PP para presentar a los candidatos para las próximas elecciones municipales en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela que quieren "seguir ilusionando a la gente" y "retener el talento de la gente joven".

En un audio remitido a los medios, la primera edil ha concretado en su primera corporación como alcaldesa que Almería "ha experimentado una gran transformación desde que está gobernando el Partido Popular", al tiempo de agradecer la confianza del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Hemos crecido un 20 por ciento en habitantes. Consumimos el 50 por ciento menos de agua con mayor población. Hemos construido 1.100 viviendas y vamos a llegar a 1.600", ha apostillado, al tiempo de señalar que "todo esto gracias a la colaboración del mejor presidente que ha tenido Andalucía en la historia, como es Juanma Moreno, el mejor presidente".

Asimismo, Vázquez ha asegurado que quieren "seguir dándoles soluciones a sus problemas y solucionando y mejorando el servicio público", porque "esa es nuestra vocación". Haciendo ilusión a la final del Mundial de fútbol masculino, la regidora ha considerado que lo "vamos a dar todo" para que Feijóo sea "el siguiente presidente de España".