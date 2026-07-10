Marlaska y Sanz valoran la labor conjunta de efectivos de distintas administraciones contra el incendio de Almería

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), junto al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (d), visita el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andaluc - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han coincidido este viernes en valorar la labor conjunta que efectivos de servicios públicos vinculados a varias administraciones están llevando a cabo para combatir el incendio forestal declarado este pasado jueves en Los Gallardos (Almería) que ha ocasionado al menos doce víctimas mortales.

Marlaska y Sanz han comparecido juntos ante los medios de comunicación en el transcurso de una visita que el ministro ha realizado este viernes por la tarde junto a la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, al puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) por este incendio.

El ministro ha comenzado expresando sus deseos de recuperación lo "más rápida" posible para las ocho personas heridas como consecuencia de este incendio, de las que ha recordado que cuatro han sido trasladadas al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en estado grave. "Esperemos que su recuperación sea satisfactoria y lo más rápida posible", ha manifestado.

Grande-Marlaska ha incidido en valorar que "todas las administraciones" están "trabajando desde el minuto primero en absoluta coordinación", y ha detallado que por parte de la Administración General del Estado, y "siguiendo las indicaciones de la dirección de la Emergencia, se han trasladado 461 efectivos entre personal de Guardia Civil, de las unidades de Protección Civil, de la Delegación de Gobierno" en Andalucía, "de la Subdelegación del Gobierno en Almería", y también personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con "medios aéreos que también son importantes".

En concreto, el ministro ha hablado de "cinco aviones anfibios, tres helicópteros, dos drones y 128 vehículos", y ha subrayado que todos esos medios "están puestos bajo la indicación de la dirección" de la emergencia. "Seguiremos trabajando conjuntamente al respecto", ha garantizado Marlaska, quien también ha querido "agradecer el trabajo de los bomberos de Andalucía, de todos los responsables de Protección Civil de la comunidad" autónoma, así como de la Guardia Civil, que están realizando "una labor muy importante".

Así, el ministro ha destacado que están "contribuyendo al desalojo, a la evacuación de las personas afectadas para garantizar su integridad, que es lo más importante", según ha subrayado, y en ese punto ha destacado la "necesidad de que, en todas estas ocasiones, tragedias y emergencias", por parte de la población se sigan "las instrucciones que se dan" por parte de las "autoridades competentes", que no son recomendaciones", sino "obligaciones", ha remarcado, porque ayudan a "salvar vidas".

El ministro también ha dedicado palabras de reconocimiento a la labor que se está realizando desde el Instituto de Medicina Legal y el Poder Judicial para "identificar a las doce víctimas mortales", algo que ha sostenido que es "muy importante para generar la tranquilidad" entre "familiares que puedan estar viviendo unos momentos realmente difíciles".

El ministro ha concluido valorando que, "dentro de la tragedia, de la desgracia" ocurrida, se pueda "ver que las administraciones" trabajan "juntas". "Es lo mínimo que la sociedad requiere de nosotros", ha finalizado el titular de Interior.

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, también ha valorado la labor de los efectivos en "los dos flancos" del incendio, y ha agradecido "mucho" la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de los Bomberos del Consorcio y, "por supuesto, del personal del Infoca adscrito a la Agencia de Emergencias" de Andalucía.

"Creo que están haciendo un gran equipo, trabajando cada uno en sus capacidades, pero también integrando esas capacidades para obtener mejores resultados", ha puesto de relieve Antonio Sanz.