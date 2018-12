Maroto dice que el PP "es la única alternativa sin riesgo" frente a VOX o Ciudadanos para cambiar "40 años de régimen"

Publicado 28/11/2018 14:47:22 CET

ALMERÍA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha señalado el "riesgo" que supone votar a VOX el domingo ya que "no se sabe si obtendrán o no" escaño y, por tanto, "no permitiría el cambio" frente a 40 años de "régimen socialista".

Maroto ha defendido, en esta línea, que la candidatura que encabeza Juanma Moreno se erige en la "única alternativa sin riesgo" también frente a Ciudadanos (Cs), del que ha cuestionado que no vaya a posibilitar la investidura de la presidenta andaluza y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz.

"Ojalá puedan ser parte de la solución pero no lo son porque, si han votado una vez para investir con presidentes a Pedro Sánchez y a Susana Díaz, ¿por qué no lo van a hacer dos?", ha indicado para señalar que esa es la "inquietud" que recorre a "muchos" andaluces.

Para Maroto, tanto las opciones de VOX, al que no ha mencionado de forma explícita, como de Cs "tienen mucho riesgo aunque hablen de un posible cambio", y, en concreto, sobre la formación presidida por Santiago Abascal ha aludido a la volatilidad de las encuestas. "No se sabe si obtendrán o no escaño, depende de la encuesta y eso es riesgo porque no permitiría cambio", ha remarcado.

En esta línea, ha dicho que los esfuerzos en la recta final de la campaña electoral pasan por explicar de manera "humilde y sencilla" que el PP-A es la "única opción" de aquellos andaluces que "creen que no podemos seguir con 40 años de régimen socialista sin abrir ventanas".

"Para ellos, si creen en la alternancia, el PP es la alternativa sin riesgo. La única certeza que tenemos es que Juanma Moreno y el PP nunca votó la investidura de Susana Díaz y nunca la votará", ha trasladado para apuntillar que su partido es "certeza de cambio" y pedir a los andaluces "que sientan en las venas, en su familia la necesidad de cambio" que "confíen" en el PP.

Maroto, quien ha visitado este miércoles la sede de Aspapros en Viator (Almería), ha censurado que el PSOE utiliza las políticas sociales para "construir discursos" mientras que lo que "quieren los andaluces es que estas políticas sociales tengan recursos económicos".

"Frente a las buenas palabras del PSOE, el PP ya ha demostrado donde gobierna que gestiona bien lo económico y precisamente eso es la garantía de que haya recursos para atender las políticas sociales", ha subrayado en declaraciones a los periodistas junto al secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García y los candidatos al Parlamento Pablo Venzal, Carmen Crespo y Aránzauz Martín.

El vicesecretario de Organización del PP ha hecho referencia, asimismo, a los postulados expresados en los últimos días por su partido en materia de políticas migratorias y ha defendido que son "las mismas cosas que hemos defendido siempre de otra manera, con otras palabras más contundentes".

Tras desmarcarse del discurso del discurso sobre el "asunto migratorio que hacen algunos partidos de forma equivocada en Europa y en España, mezclando unas cosas con otras", ha afirmado que el PP "no va a decir nunca que alguien porque tenga el color de la piel distinto, u otro acento al hablar castellano, tiene que estar fuera".

"Nosotros no compartimos ese discurso, sin embargo nosotros si decimos que si una persona extranjera viene a España a vivir solo de las ayudas sociales, a poner en riesgo nuestra seguridad ciudadana o no acepta las costumbres del país que los integra, no debe permanecer ni un solo día aquí", ha concluido.