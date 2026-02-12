Martín defiende la lucha "constante" del Estado frente a las 'narcolanchas' en Almería y pide "confianza" en los agentes

Archivo - Narcolanchas refugiadas del temporal en la playa de Los Genoveses, en Cabo de Gata (Níjar). - IPG - Archivo

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha subrayado que la acción contra las 'narcolanchas' y las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico es "permanente" y "constante", y ha defendido que se hace "todo lo que el Estado de Derecho permite" para acabar con estas estructuras delictivas, al tiempo que ha pedido "confianza" en el trabajo policial.

Durante la rueda de prensa con motivo de la desarticulación de una red criminal dedicada al tráfico de drogas en la provincia, Martín ha señalado, tras ser cuestionado por la presencia de este tipo de embarcaciones, que la lucha contra el narcotráfico implica también una "acción directa y permanente contra la logística de apoyo, de transporte y, en este caso, de abastecimiento de combustible".

En este sentido, ha indicado que tanto Guardia Civil como Policía Nacional han asestado en los últimos meses "golpes exitosos" contra esas logísticas de apoyo, con la intervención de "cantidades importantísimas de combustibles" destinadas a abastecer a organizaciones criminales que se dedican además al tráfico de seres humanos.

El subdelegado ha incidido en que se trata de una cuestión que "nos ocupa y que no queda al margen de la acción del Estado", sino que, "al contrario", se mantiene bajo una presión continua. Asimismo, ha querido resaltar la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, con "mayor implicación" y "mayor acción coordinada", frente a un reto cuya peligrosidad, ha dicho, "todos estamos viendo".

Martín ha reiterado que la presión del Estado de Derecho "continúa y continuará", con acciones "que se ven y con acciones que se verán", y ha destacado que se sienten "muy orgullosos" del trabajo desarrollado, con el objetivo de mantener e incluso mejorar los resultados obtenidos hasta ahora.