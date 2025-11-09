Más de 1.500 personas participan en una carrera benéfica en Almería para reconstruir un comedor social en Kenia

El homónimo fundador de la Fundación Jesús Peregrín en los prolegómenos de la carrera 'Seis Horas Non Stop', en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde las 9,00 horas hasta las 15,00 "no han parado de entrar al recorrido almerienses", que se han sumado, con una ruta de marcha o corriendo, a las 'Seis Horas Non Stop', organizadas por la Fundación Jesús Peregrín, en la que más de 1.500 personas han apoyado la causa solidaria de reconstruir un comedor escolar en Kenia.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, en la salida se encontraba el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, los concejales del Ayuntamiento de Almería Antonio Casimiro y Sacra Sánchez, el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes de la Universidad de Almería (UAL), Gabriel Aguilera, y el propio Jesús Peregrín que, a sus 99 años, sigue impulsando los proyectos de la fundación.

Niños y mayores "han vuestro a demostrar" que el deporte "es solidario" y han realizado el recorrido de 1,5 kilómetros varias veces, pues el Centro Comercial Torrecárdenas "donará un euro por cada kilómetro individual recorrido".

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha afirmado que "todos debemos trabajar para hacer una sociedad más humana donde destacan los proyectos vinculados con el deporte y la solidaridad", en este caso "de la mano de la Fundación Jesús Peregrín", y ha apuntado que cada paso que damos en el deporte "contribuye a crear una ciudad más activa, saludable y sostenible", y nos compromete a todos "con las causas que realmente importan, como estos niños a los que ayuda la Fundación en Kenia".

Al hilo, Gómez ha señalado que están "un año más" junto a Jesús Peregrín y su fundación para aportar desde el deporte "a esta hermosa y necesaria causa solidaria", como es la reconstrucción de un comedor escolar en Kenia "para niños que lo necesitan", y ha declarado que es "una alegría ver a tanta gente que quiere colaborar con los más pobres".

El propio Peregrín ha confesado que "las palabras quedan muy cortas", y ha agradecido "sobre todo a las autoridades civiles y eclesiásticas" participantes, y ha apuntado que su presencia "llena esta carrera de valor de entusiasmo y en mí algo más".

En contexto, el dinero recaudado irá destinado a reconstruir un comedor para niños acogidos por las misioneras de Divina Infantita en Kiserian (Kenia). El Consistorio ha indicado que esta historia parte de la labor de las misioneras que tenían dos comedores en Nicaragua, "pero las expulsaron y ahora están en Kenia".

En relación, la Administración ha detallado que "atienden a niños de tres tribus" que empezaron "con 50 pequeños y ya hay 150", y han señalado que "acogen a los niños por las tardes, les dan la merienda-cena y realizan actividades y talleres", mientras que sus madres "tienen tiempo para su casa o trabajo".

Así, la Fundación Jesús Peregrín tiene como misión "ayudar a comunidades vulnerables con medicamentos e infraestructuras sanitarias" a través de la construcción de escuelas, la distribución de alimentos y productos básicos y la implementación de proyectos "para llevar agua potable a poblaciones necesitadas en cualquier país".

En relación, Casimiro ha reconocido la "labor misionera" de Jesús Peregrín, un sacerdote "comprometido con los más necesitados", cuya vocación lo llevó a fundar la Fundación Jesús Peregrín en 2003 y que, tras años de dedicación como delegado de Misiones, creó la fundación para "continuar su labor de cooperación y desarrollo en comunidades vulnerables de todo el mundo".