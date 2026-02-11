Más de 200 tatuadores internacionales participarán del 12 al 14 de junio en la V edición de la Almería Tattoo Convention

Presentación de la V edición de la Almería Tattoo Convention. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La V edición de la Almería Tattoo Convention se celebrará del 12 al 14 de junio en el Palacio de Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería, en El Toyo, con más de 200 tatuadores de todo el mundo.

Tras el "éxito incontestable" registrado en la anterior convocatoria en este recinto, la cita regresará en junio con una marcada proyección internacional, ya que reunirá a profesionales procedentes de Estados Unidos, México, Alemania, Colombia, Ecuador o Cuba, entre otros países, y completará la programación con propuestas de ocio, música en directo, gastronomía y exhibiciones vinculadas al motor.

Las actividades previas comenzarán el día 11, tal y como han detallado en la presentación los representantes del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, administraciones que apoyan económicamente el evento, junto al tatuador almeriense de proyección internacional Rodrigo Gálvez.

El concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de la capital, Diego Cruz, ha recordado que "en la edición de 2025 fueron más de 6.000 personas las que pasaron por El Toyo en los tres días para disfrutar de la convención y de un gran programa de actividades complementarias".

Asimismo, ha detallado que "el año pasado se contó con hasta 184 artistas del tatuaje, de los que el 30 por ciento procedían de otros países" y que "se hicieron más de 800 tatuajes en directo". Además, según ha añadido, "hubo talleres, exhibiciones, arte urbano, gastronomía y música".

En este sentido, el edil ha subrayado que "con ese espíritu de superación se está preparando este año la quinta edición, que no para de incorporar más tatuadores y de diseñar los horarios que se darán a conocer más adelante".

"No cabe duda de que Almería Tattoo Convention es ya un referente internacional en el mundo del tatuaje y todo lo que rodea a esta apasionante cultura, que genera un impacto positivo en la hostelería, restauración y comercio local", ha asegurado Cruz.

Por su parte, la diputada María José Herrada ha destacado que "esta convención demuestra que Almería reúne todas las condiciones para convertirse en un referente del tatuaje artístico a nivel nacional e internacional" y ha subrayado que "desde la Diputación de Almería seguimos apostando firmemente por la promoción del talento almeriense en todas sus disciplinas".

"Esta convención es una oportunidad para que nuestros artistas muestren su potencial y conecten con profesionales de todo el mundo, al tiempo que refuerza la proyección turística de 'Costa de Almería' y consolida a nuestra provincia como un destino cultural, creativo y con visión de futuro", ha expresado Herrera.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, ha aplaudido la confirmación del nuevo emplazamiento y ha refrendado el apoyo de la administración autonómica al evento ya que "entra dentro de la apuesta del Gobierno andaluz por diversificar la programación cultural y turística de la comunidad autónoma con iniciativas de calidad como la que representa este encuentro del tatuaje y toda su cultura asociada, con alcance mundial".

Por su parte, el tatuador almeriense Rodrigo Gálvez ha asegurado que "el objetivo es seguir creciendo en público y no solo en el especializado en el mundo del tatuaje, sino en el público familiar porque habrá conciertos, talleres, artesanía y escultura, 'food tracks'. Al final viene gente de todo el mundo, con mucha repercusión en redes sociales y es también un escaparate global para todo lo que es Almería".

APUNTES DE LA PROGRAMACIÓN

Aunque la programación se irá desvelando con mayor concreción por día y horarios más adelante, muchos de los aspectos esenciales, así como las entradas, ya están disponibles en 'https://www.almeriatattooconvention.com'.

Por ejemplo, habrá concurso de tatuajes los tres días en distintas categorías, un seminario de tatuajes el día 11 de junio a cargo de Víctor Art y también se repetirá la iniciativa solidaria que promueve Rodrigo Gálvez, que ofrecerá el día 11 de junio una 'masterclass' solidaria y gratuita de tatuaje reconstructivo de pezón y areola, dirigida a mujeres mastectomizadas tras el cáncer de mama.