Más de 300 efectivos diarios velarán por la seguridad en la Feria de Almería, que estará videovigilada con drones

Junta local de seguridad con motivo de la Feria de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido este lunes la junta local de seguridad con motivo de la Feria y Fiestas de Almería en honor a la Virgen del Mar, que este 2026 se celebrará desde el 21 al 29 de agosto y que contará con un dispositivo de más de 300 efectivos diarios de Policía Local, Bomberos de Almería, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, personal sanitario y seguridad privada.

El dispositivo, que además contará con videovigilancia, tiene como objetivo que todas las actividades programadas se desarrollen "con total normalidad" y que "tanto asistentes como vecinos de la zona puedan disfrutar, divertirse y descansar", según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Entre las novedades para esta edición está la incorporación de medios aéreos como drones que permitirá que tanto el recinto como las barriadas aledañas estén "videovigiladas en directo".

También se incorporará la unidad equina de la Policía Local a las ya activas en años anteriores como el Grupo Rápido de Intervención Policial (GRIP) y la canina; la mejora del Puesto de Mando Avanzado instalado en el recinto ferial con cinco módulos prefabricados y climatizados; o la ampliación de accesos específicos para los residentes de la zona.

Además de la alcaldesa, en la reunión han participado la vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Raquel Contreras, los concejales de Fiestas Mayores, de Seguridad y de Cultura, Eloísa Cabrera, María del Mar García Lorca y Diego Cruz, respectivamente; además de mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que completan este dispositivo, tanto en su organización, coordinación e intervención; y de técnicos municipales de las Áreas implicadas en el desarrollo de la feria.

Entre todos han abordado los puntos y las horas de mayor afluencia de público, así como los cortes y desvíos de tráfico rodado, con especial atención al desarrollo de los pregones, tanto el de la Virgen del Mar como el de la Feria y el encendido de la portada, el primer viernes de Feria; la celebración de conciertos, que aglomera mayor presencia de público, como así ocurre en el caso del Cooltural Fest, los festejos taurinos o el desarrollo de los fuegos artificiales.

La alcaldesa ha agradecido a todas las instituciones participantes su implicación y ha animado a la ciudadanía a "disfrutar de la Feria con responsabilidad, civismo y confianza en un dispositivo de seguridad que este año incorpora mejoras para que los miles de asistentes diarios que cada año acuden al Recinto Ferial puedan estar tranquilos y solo se preocupen de divertirse y disfrutar con una sensación de seguridad cada vez mayor".

Por su parte, la concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha recalcado la "colaboración a nivel institucional y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad" a nivel de coordinación, organización de los servicios y puesta a disposición de la ciudad de los medios necesarios para mantener la seguridad en estos días de fiesta".

REFUERZO DE EFECTIVOS

Como parte del dispositivo de seguridad y prevención, a nivel local y respecto de años anteriores, Lorca ha subrayado como novedad la presencia, en tareas de control y vigilancia, de la Unidad de Caballería de la Policía Local, que se incorpora a la Unidad Canina y al Grupo Rápido de Intervención Policial (GRIP) en sus tareas habituales.

En el marco de este operativo, la Policía Local además de velar por la seguridad, se encargará también de las labores de control de la venta ambulante, del tráfico rodado, los controles de alcoholemia y las inspecciones en el recinto ferial y la zona de la feria del mediodía.

Junto a Policía Local, y en el puesto permanente que se habilita cada año en el ferial, trabajará también bomberos, con un retén operativo diario que se verá reforzado con otro retén el día previsto para la celebración de los fuegos artificiales. Por su parte, la presencia de miembros de Protección Civil será notable en aquellos conciertos y actos con mayor presencia de público en el Recinto Ferial.

La Policía Nacional reforzará este año su presencia con un incremento de efectivos respecto a ediciones anteriores. En el dispositivo participarán agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Judicial, Información y Extranjería, además de unidades especializadas como Caballería y Guías Caninos. También se reforzará la vigilancia desde el aire mediante la utilización de drones.

Por parte de la Guardia Civil, que tiene entre sus ámbitos de actuación la barriada de Cabo de Gata y los accesos periféricos a la capital, participarán efectivos de diferentes especialidades. La Intervención de Armas y Explosivos desarrollará actuaciones dentro de sus competencias y el Servicio Marítimo Provincial reforzará la vigilancia en el litoral.

También participará el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que realizará, entre otras actuaciones, controles sobre la trazabilidad de los alimentos distribuidos en las casetas del recinto ferial.

Asimismo, se reforzará el control frente a la venta de productos de contrabando y el Subsector de Tráfico establecerá controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos periféricos a la ciudad. El dispositivo contará igualmente con el Servicio de Información de la Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de prevención y lucha antiterrorista.

En estas labores se prevé también más y mayor coordinación con la seguridad privada que se presta particularmente en el recinto ferial (casetas), sobre las zonas habilitadas de acceso al transporte público, con hasta ocho líneas que alcanzarán como destino el recinto Ferial, y paradas de taxi.