Más de un centenar de participantes en el 42º Campeonato de España de Ptgas de Fútbol Sala celebrado en Almería

Imagen de los nueve equipos que han participado en la competición nacional de fútbol sala del Ptgas celebrada en la Universidad de Almería. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pabellón de deportes de la Universidad de Almería (UAL) ha sido el escenario de la jornada final del 42º Campeonato de España de Ptgas de Fútbol Sala. Un torneo que ha reunido a más de un centenar de participantes procedentes de nueve universidades del país. En el encuentro que cerró la competición, la Universidad de Cádiz (UCA) se ha proclamado campeona del torneo tras imponerse a la Universidad de La Laguna por tres goles a cero, "demostrando su superioridad durante todo el partido".

En una nota de prensa remitida por la UAL, se ha detallado que la "gran final" ha enfrentado a los dos conjuntos "más fuertes" del campeonato, la UCA, que selló su pase al partido definitivo tras liderar el Grupo A, y la Universidad de La Laguna, que hizo lo propio al imponerse en el Grupo B. Tras un "duelo intenso", el combinado gaditano ha logrado alzarse con la victoria, dejando el subcampeonato en manos del equipo tinerfeño.

Inmediatamente después del partido, ha tenido lugar la ceremonia de entrega de trofeos. El acto ha contado con la asistencia del rector de la UAL, José J. Céspedes, quien ha felicitado a los campeones y ha destacado el "excelente nivel deportivo y el comportamiento ejemplar de todas las delegaciones". Lo han acompañado el gerente de UAL, José Plaza, y el director de UAL Deportes, Pedro Núñez.

En esta línea, el rector ha explicado que "la verdadera razón de ser de este campeonato nacional de fútbol sala del Ptgas se encuentra en la convivencia mucho antes que en la competencia. Quizá esa sea la clave para que el campeonato se haya mantenido durante 42 años, y siga lleno de vitalidad".

Al hilo, ha destacado la labor del equipo de la UAL para hacer que este campeonato "haya estado a la altura y los participantes se hayan sentido como en casa". Además, ha añadido que "el año que viene os rencontraréis en Alicante, como Universidad anfitriona, pero nos gustaría pensar que guardaréis siempre un recuerdo muy especial de la de Almería".

Por último, ha felicitado al equipo de fútbol sala de la UAL, que pese a no ganar, ha demostrado "un gran tesón y espíritu deportivo". Siguiendo la normativa del torneo, se ha procedido al reparto de los correspondientes trofeos institucionales, idénticos para todas las universidades pero con placas diferenciadas para el campeón (Cádiz) y el subcampeón (La Laguna).

Asimismo, se ha hecho entrega de los galardones especiales destinados a premiar la deportividad, al máximo goleador y al equipo menos goleado de esta edición. La Universidad de La Laguna, además del premio de subcampeona, ha recibido los premios a la deportividad y al equipo menos goleado. Por su parte, Jorge Portillo, de la Universidad de Cádiz, se ha llevado el galardón al máximo goleador. El pódium lo ha completado la Universidad de Granada (UGR) en el tercer puesto.

MÁS DE CUATRO DÉCADAS DE HISTORIA Y CONVIVENCIA

Este 42º Campeonato de España de Ptgas "no solo representa el éxito competitivo, sino la consolidación de un proyecto que nació hace 44 años". La semilla de este evento se plantó en 1982, cuando un grupo de trabajadores de las Universidades de Extremadura y Granada acordó iniciar unas jornadas deportivas y de convivencia con el fin de "estrechar lazos de amistad profesional y familiar", ha afirmado la UAL.

"Aquel primer encuentro propició el nacimiento oficial del primer trofeo en 1983 entre universidades andaluzas y extremeñas, extendiéndose progresivamente a lo largo de las décadas a todo el territorio nacional", ha proseguido la institución almeriense. Cuarenta y dos ediciones después, el torneo ha regresado a la UAL respetando los turnos geográficos rotatorios de organización y "manteniendo aquel espíritu fundacional basado en el compañerismo y la unión del colectivo universitario".

Con la tradicional comida de clausura ofrecida por la universidad anfitriona y el sorteo de grupos para la próxima edición, el campeonato ha despedido "una semana inolvidable de deporte, cultura y convivencia en Almería, con la mirada ya puesta en el torneo de 2027", ha concluido la UAL.