Más de diez zambombas navideñas animan la programación festiva del Ayuntamiento de Almería

Presentación de la programación de zambombas navideñas en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Almería ha lanzado para estas fiestas más de diez zambombas navideñas, integradas en la programación municipal de más de 120 actividades previstas en la capital y distribuidas por distintos puntos de la ciudad.

Según ha trasladado el Consistorio en un comunicado, este martes arrancaron las zambombas 2025 con la itinerante puesta en marcha por la Asociación de Hosteleros de Almería (Ashal). La concejal de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, Lorena Nieto, quien ha presentado el calendario de actividades, ha señalado que la programación continúa este miércoles en el Paseo Marítimo, a partir de las 18,30 horas.

En este mismo emplazamiento, este sábado, se celebrará la Zambombá de la Hermandad de Rosario del Mar por segundo año consecutivo. Desde las 12,00 hasta las 20,00 horas, aproximadamente, pasarán por el escenario un total de cinco grupos de música: 'Los Niños', 'Kiko El Grillo', 'Gabi Ruiz', 'Suspiros Flamencos' y 'Entre Bambalinas'. Habrá una barra durante toda la jornada gestionada por la propia cofradía del Jueves Santo.

Los días 16 y 17 proseguirá la Zambomba itinerante de Ashal. El primero de estos días recorrerá la Plaza Flores y calle Tiendas mientras que el segundo hará lo propio en las calles Felipe II, Joaquín Reina y Costa Balear. Ambas citas serán a las 18,30 horas.

Por su parte, el día 18 se celebrará la zambomba infantil de Antonio de Quero en la Plaza de las Velas a partir de las 18,00 horas. 'Los chiquiticos' de Almería ofrecerán un espectáculo navideño con Nono Heredia al baile; Santiago Fernández y María del Molinero al cante; Antonio de Quero a la guitarra y Johny Cortés a la percusión bajo el espectáculo 'Aguilandos flamencos'.

Un día después, en la Plaza de Nuestra Señora de la Luz de El Zapillo, se celebrará la Zambombá de la Hermandad del Gran Poder, la cual contará con actuaciones en directo de distintos grupos, un ambigú gestionado por la propia corporación de El Zapillo, un puesto de castañas, 'photocall' navideño y un "ambiente muy festivo".

El día 20 será el turno de la zambombá más longeva de la ciudad, la de la Hermandad del Rocío de Almería. Desde las 19,00 horas, en la Plaza Pablo Cazard, con la actuación de 'Damián Solís', 'Centro de Danza Entre Acto', 'Tamborilero Miguel Ángel Plaza', 'Zambomba', 'Los del Rocío' y el propio 'Coro de la Hermandad del Rocío de Almería'. "La propia corporación gestionará un ambigú que estará abierto desde las 17,00 horas con precios populares", ha explicado Nieto.

El 22 de diciembre, por su parte, será la última cita de la Zambomba itinerante de Ashal. En esa ocasión, la misma recorrerá la calle Jovellanos. Entre tanto, el día 26 habrá sendas zambombás en la Plaza de las Velas y en el patio aledaño a la Iglesia de San Isidro Labrador.

En la primera ubicación actuarán 'Chanqueños para Belén', "donde tomarán la partida distintos artistas, ya consagrados en el panorama musical, desde las 18,00 horas", ha añadido la concejal de Comercio. Por su parte, en el barrio de Regiones será la Hermandad de la Estrella quien celebre su zambombá con la actuación del grupo 'Entre Bambalinas'. Habrá, igualmente, un ambigú a "precios populares" para celebrar la Navidad con la hermandad.

El 28 de diciembre se celebrará la Zambombá de Antonio de Quero, la cual contará con los artistas Ana Mar, Antonio Santiago, Inés de Inés, Johny Cortés, Juanita Cortés, Paquillo de Almería, Rosalba Torres, Suleima y Vanesa Cortés. Un espectáculo que "mezclará el mejor cante, con la mejor música y, cómo no, el mejor baile de nuestra tierra".