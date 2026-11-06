De Meer (Vox) promete iniciar una "remigración" y que los españoles no sean "los últimos de la cola"

La candidata de Vox al Congreso Rocío de Meer atiende a los medios en El Ejido (Almería). - VOX

EL EJIDO (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista de Vox al Congreso por la provincia de Almería, Rocío de Meer, ha afirmado este viernes que el 29 de noviembre "se decide que España siga teniendo el rostro de los españoles", sentido en el que ha prometido que con su partido "no solo se iniciará la remigración" sino que además "los españoles dejarán de ser los últimos de la cola" y "los servicios públicos mejorarán".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en El Ejido (Almería), donde acompañada por otros dirigentes de su partido ha criticado las "políticas de fronteras abiertas" del Gobierno con las que "han aumentado las llegadas a España" de extranjeros.

"Desde que está el Gobierno de Pedro Sánchez han entrado en nuestro país 7,8 millones de inmigrantes", ha afeado De Meer, para quien esa "invasión migratoria" ha supuestos "problemas" para municipios como El Ejido debido a la "presión" existente.

La candidata se ha referido, en este sentido, al "deterioro a pasos agigantados" de los servicios públicos pese a una presión fiscal que es "una pesadilla". "Los almerienses lo viven cada vez que están en una sala de espera, cada vez que están en una lista o cada vez que están en una sala de urgencias", ha puesto como ejemplo También se ha referido al incremento del precio de la cesta de la compra, que "desde 2021 ha aumentado el precio un 40 por ciento", lo que significa que los ciudadanos "pagan casi el doble para poder llenar su nevera".