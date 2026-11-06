Los trabajadores de Mercadona en Cantabria disfrutan de la semana extra de vacaciones

Foto de un trabajador de Mercadona de Cantabria - MERCADONA

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Mercadona en Cantabria han disfrutado de una semana extra de vacaciones de acuerdo al objetivo que se ha marcado la compañía de mejorar la jornada anual y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de todos sus trabajadores.

El Comité de Dirección de Mercadona acordó a finales de 2025 ampliar el período de vacaciones en una semana más, pasando de 30 a 37 días al año, ha informado la empresa en un comunicado.

La medida, que entró en vigor en 2026 en España y Portugal, persigue que todos los trabajadores "estén satisfechos y comprometidos con la empresa" y ha supuesto "una gran mejora", tanto en la jornada anual de la plantilla, como en la conciliación de la vida laboral y familiar, a juicio de la compañía.

Así lo ha explicado Carlota, una trabajadora de la tienda de Mercadona en Solares. En su opinión, le ha permitido disfrutar de más tiempo con su familia, lo que ha hecho que vaya "aún más motivada a trabajar". "Estoy muy agradecida de que Mercadona nos siga mejorando las condiciones laborales", ha añadido.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa (que ha supuesto un coste de 100 millones de euros a nivel cadena) el modelo propio de Recursos Humanos "sigue evolucionando", ha apuntado la empresa.

Este modelo se basa "en la escucha, dando respuesta a las necesidades y demandas de los trabajadores; e implementando medidas que aporten valor y refuercen la calidad de los puestos y condiciones de trabajo".

En este sentido, durante el mes de marzo del 2026, los trabajadores de Mercadona recibieron, por segundo año consecutivo y por decisión del Comité de Dirección, una gratificación extraordinaria correspondiente a una mensualidad, que se sumó a la retribución variable de una o dos mensualidades, dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Por ejemplo, un trabajador a tiempo total con más de cuatro años de antigüedad cobró --aplicada una retención de un empleado medio-- 7.250 euros/netos.

Además, Mercadona quiere reconoce el esfuerzo individual y colectivo de "su extraordinario equipo (pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión) clave para alcanzar las metas y objetivos marcados", tras incrementar los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025, además de la subida en 2026 para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y un 2,2% en Portugal.

En términos de empleo, y continuando con "la mejora de la contratación entre sus trabajadores en Cantabria", Mercadona ha resaltado la firma durante el año 2026 de un total de 166 contratos fijos entre su plantilla.

Según la compañía, esto demuestra una "clara apuesta" por mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.