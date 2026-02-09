La Mesa del Agua de Almería aplaude el trasvase del Negratín-Almanzora tras cinco años y ve alejada la sequía

El portavoz de la Mesa del Agua de Almería, José Antonio Fernández. - MESA DEL AGUA

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Agua de Almería ha valorado este lunes la autorización para el trasvase Negratín-Almanzora después de cinco años desde la última operación de este tipo, lo que brindará recursos hídricos al norte-levante de la provincia donde las lluvias de las últimas semanas han alejado la sequía y "vienen a arreglar, momentáneamente, los problemas" de falta de agua.

El portavoz de la plataforma, José Antonio Fernández, ha señalado que el embalse del Negratín almacena ya unos 233 hectómetros cúbicos mientras que "todo el sistema del Guadalquivir está por encima del 30 por ciento de su capacidad" lo que permite que e pueda trasvasar agua.

"Tenemos derecho hasta llegar a los 50 hectómetros cúbicos anuales, ya que se cumplen todas las premisas para realizar ese trasvase, tan necesario para la zona más árida de la provincia", ha valorado Fernández

Por otro lado, en la comarca de Níjar las balsas "están prácticamente llenas y hay almacenado 1,5 hectómetros cúbicos de reserva en estos momentos", mientras que en la zona del Poniente, el embalse de Benínar "está a día de hoy almacenando 15 hectómetros cúbicos, cuando la media anual es de siete, es decir, algo más del doble de lo que viene siendo habitual".

Aunque las cantidades retenidas dan un alivio al campo, los regantes han considerado que este debe ser "el primer día para trabajar con vistas al futuro y pensar que hay que ponerse a planificar lo que pueda llegar con la próxima sequía, que lamentablemente, llegará".

También ha recordado que, con el cambio de reglas que realizó el Gobierno de España para el trasvase Tajo-segura al elevar los caudales ecológicos de las cuencas cedientes, los regantes almerienses han pasado de poder recibir 38 hectómetros cúbicos a tan sólo 27, "todo ello a pesar de que en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, desde dónde parte el trasvase hasta tierras almerienses, la situación esté mejor que nunca con más agua acumulada que en los últimos años".