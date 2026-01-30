La Mesa del Tren de Almería valora el papel de medios e instituciones a las demandas ciudadanas en su décimo aniversario

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería celebra su décimo aniversario. - MESA DEL TREN

La Mesa en Defensa del Ferrocarril ha celebrado su décimo aniversario con un acto institucional en el que ha reconocido el apoyo de los medios de comunicación y de las instituciones para reivindicar una mejora en las infraestructuras ferroviarias de la provincia.

El acto oficial celebrado este el jueves en el salón noble del Círculo Mercantil se ha iniciado con un sentido minuto de silencio de los presentes por los 45 fallecidos en el trágico accidente de Adamuz (Córdoba).

El coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, ha destacado el trabajo realizado y ha agradecido el apoyo recibido por parte de los medios, instituciones y partidos políticos aunque ha lamentado la ausencia del subdelegado de Gobierno, José María Martín.

El representante de la Mesa se ha referido al "buen ritmo" de las obras de la Alta Velocidad en Almería, así como a la integración de las vías del tren en la ciudad, si bien se ha mostrado "escéptico" sobre el momento en que los almerienses podrán subirse al tren. También ha apuntado los múltiples "problemas, averías e incidencias" en el transporte ferroviario a Madrid en los últimos meses.

En cuanto al futuro, Tejada ha insistido en que la mesa trabajará en la mejora de los servicios ferroviarios en la provincia porque "ni Madrid ni Sevilla pueden seguir obviando los problemas de movilidad que sufre Almería". Además, ha manifestado su empeño en la implementación del tren de cercanías del Bajo Andarax.

El coordinador ha anunciado que la conexión ferroviaria con la comarca del Poniente será una de las reivindicaciones prioritarias de la sociedad civil, además del nuevo escenario de transporte intermodal de Almería con el 'puerto seco' de Níjar y Pulpí en el horizonte.

Al evento han asistido representantes de los medios y, durante el mismo, se han proyectado varios mensajes en vídeo de representantes institucionales como el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina y del que la mesa considera como "uno de los mayores impulsores de las obras del AVE en la provincia", el exsubsecretario de Fomento Jesús Miranda Hita.

También han asistido el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca; la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Dolores Martínez; y el diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, que han destacado el trabajo realizado durante los últimos diez años por la plataforma ciudadana al tiempo que han reafirmado su apoyo a las reivindicaciones de la Mesa.

En el transcurso de la velada, la plataforma que suma ya 247 asociaciones y colectivos sociales ha entregado sendas placas de reconocimiento a los medios de comunicación y al presidente del Círculo Mercantil, Francisco Balcázar, por su apoyo.

El acto, que ha cerrado con la lectura de un manifiesto, ha contado con la actuación del Niño de las Cuevas, que dedicó varios temas a la plataforma ciudadana, y del grupo Almenara. El evento también ha permitido una degustación de productos típicos almerienses de 'Sabores Almería' y vino de Laujar de Andarax.