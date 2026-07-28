La Mesa del Tren recibe con música y agua a los viajeros del Intercity Madrid-Almería tras 90 minutos de retraso

Integrantes del Teatro Abba durante la recepción a los viajeros del Intercity Madrid-Almería. - MESA DEL TREN

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha recibido este martes en la estación de la capital a los viajeros del Intercity procedente de Madrid con agua y música a cargo de Teatro Abba, después de que el tren se detuviera en Guadix (Granada) y los pasajeros tuvieran que completar el trayecto en autobús, tras un viaje de más de diez horas y media. El vehículo ha llegado a Almería a las 17,15 horas, frente a las 15,44 previstas.

El coordinador de la plataforma ciudadana, José Carlos Tejada, ha señalado que esta incidencia refleja la situación del ferrocarril en la provincia. "Esto no es casualidad. Esto por desgracia es el día a día y estamos en un escenario de servicio ferroviario totalmente inaceptable", ha manifestado.

Tejada ha pedido disculpas a los viajeros por la situación sufrida, unas disculpas que, según ha afirmado, debería haber ofrecido Renfe. "Renfe no tiene ni la sensibilidad ni la decencia de pedir disculpas todos los días por el maltrato ferroviario que está sufriendo la provincia de Almería", ha manifestado. Asimismo ha lamentado que la compañía no haya atendido la solicitud de la Mesa para duplicar los servicios Alvia y Talgo 6.

El coordinador de la plataforma ha advertido de que Almería va a recibir "más de un millón de turistas" durante este verano y ha criticado que muchas personas tengan que recurrir a la carretera para llegar a la provincia. "La situación, la verdad, es que es lamentable. Y es lamentable también la actitud de los responsables políticos", ha añadido.

Según ha apuntado, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, lleva más de un año y medio sin recibir a la Mesa ni atender sus peticiones, mientras que el presidente de Renfe lleva el mismo tiempo comprometiéndose a visitar Almería sin que se haya producido el encuentro ni se hayan aportado soluciones.

Tejada ha concluido con un llamamiento a los almerienses para que participen en las futuras movilizaciones de la plataforma. "La movilidad ferroviaria es interés general de la gente. Así que, por favor, que los almerienses se pongan las pilas y cuando los convoquemos las organizaciones estén en la calle, porque si no defienden sus derechos, mal les va a ir", ha expresado.

"LA GENTE NO DABA CRÉDITO"

La Mesa también ha remitido a los medios el testimonio de uno de los viajeros, quien ha explicado que la mayoría de los pasajeros desconocía que tendría que realizar en autobús el trayecto entre Guadix y Almería. "Nos lo hemos tenido que ir diciendo boca a boca porque la gente no daba crédito", ha relatado.

El pasajero ha indicado que el tren ha salido de Madrid con 50 minutos de retraso y que los viajeros han permanecido casi otros 50 minutos en el andén de Guadix, a 37 grados, sin agua y "casi sin ninguna explicación".

Además, ha asegurado que entre ocho y diez personas no han podido subir a los dos autobuses enviados inicialmente por Renfe, mientras que varios pasajeros con movilidad reducida han necesitado ayuda para acceder a los vehículos.