Los migrantes desalojados de una finca en Níjar (Almería) acuden a recuperar sus pertenencias con ayuda de las ONG

Varios migrantes desalojados en Níjar (Almería) recogen sus pertenencias. - EUROPA PRESS

NÍJAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

Los migrantes que habitaban en un chalet situado en la barriada de San Isidro de Níjar (Almería) han acudido este viernes a recuperar sus pertenencias y enseres tras el repentino desalojo efectuado por las autoridades locales mientras que sus moradores trabajaban en el campo al apreciar "riesgos inminentes" para la seguridad de los ocupantes.

Cerca de 40 personas de los 56 desalojados de la vivienda y sus alrededores han pasado la noche en los módulos de alojamiento transitorio situados en Los Grillos, donde recibieron apoyo de las entidades sociales para conseguir mantas, ropa, aseo y comida al no haber podido acceder a sus objetos personales con el desalojo, que no había sido notificado previamente.

En este sentido, las entidades Inserta Andalucía, Cepaim y el Servicio Jesuita a Inmigrantes han acompañado desde primera hora de la mañana a los desalojados, que han podido acudir a la finca a las 8,00 horas custodiados por la Policía Local para recoger sus posesiones de forma "ordenada" y tras levantar temporalmente el precinto.

Según han explicado a Europa Press desde algunas de las entidades sociales, la actuación se ha realizado con "relativo orden y calma" y "sin limitación", puesto que algunas personas habitaban en esta vivienda desde hacía unos seis años, sentido en el que debían recuperar algunas pertenencias más voluminosas como cacharros de cocina o pequeños electrodomésticos.

"Todavía no les ha dado tiempo de hacerse cargo del shock", han aseverado algunos responsables de las ONG ante la traslado forzoso que se ha desarrollado durante la mañana bajo la vigilancia policial y de los servicios sociales del Ayuntamiento mientras que la maquinaria realizaba labores de desescombro en la zona para despejar el perímetro exterior de la finca.

En total fueron 70 las personas desalojadas este jueves de un asentamiento chabolista y un chalet cercano, aunque solo las 14 personas que ocupaban el primer espacio habían sido notificadas previamente mientras que el resto se enteraron del desalojo al volver de sus trabajos en el campo a lo largo del día, según las organizaciones sociales, que criticaron la "improvisación" de esta actuación.