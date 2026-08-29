Miles de fieles almerienses rinden homenaje a la Virgen del Mar en su tradicional Ofrenda Floral

Imagen de la ofrenda floral a la Virgen del Mar, patrona de Almería. A 29 de agosto de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado este sábado en la ofrenda floral a la Virgen del Mar, Patrona de la ciudad, vestida de refajona y acompañada por el Equipo de Gobierno, que también portaba la indumentaria tradicional almeriense, sumándose así al homenaje que cada año la ciudad rinde a la Virgen del Mar.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, miles de personas se han congregado en el Santuario para rendir homenaje a la Patrona de Almería, llevando flores, principalmente nardos, y participando en una cita marcada por la emoción y el profundo sentimiento religioso.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada ha sido protagonizado, de nuevo, por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Almería, uno de cuyos miembros ha descendido desde un vehículo autoescala sujeto por una cuerda y portando un ramo de flores en una espectacular maniobra que ha despertado la ovación de los asistentes.

"Hoy hemos vuelto a vivir una magnífica muestra de fe, tradición y sentimiento almeriense en torno a la Virgen del Mar. Esta Ofrenda Floral refleja el vínculo tan especial que une a los almerienses con su Patrona y demuestra que las tradiciones siguen muy presentes en nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento de Almería queremos agradecer a la Hermandad de la Virgen del Mar el excelente trabajo que realiza para que estos actos se desarrollen con tanta solemnidad y participación", ha trasladado la alcaldesa.

El mantenedor de la Ofrenda Floral ha sido José Ángel Vázquez, encargado de dar la bienvenida a cada uno de los cortejos que han realizado su particular homenaje a la Patrona de Almería. Los actos religiosos de la Feria de Almería continuarán hoy, sábado, a las 20,00 horas, con la celebración de una eucaristía presidida por el vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López Román, y, posteriormente, el canto de la Solemne Salve y el Himno a la Virgen del Mar, con la participación de la Coral Virgen del Mar.

El Ayuntamiento ha informado que este domingo, 30 de agosto, a las 11,00 horas, tendrá lugar en la Catedral la solemne misa estacional, presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. Ya por la tarde, a las 20,00 horas, se celebrará la tradicional procesión votiva de alabanza a la Virgen del Mar, acompañada por la imagen de San Indalecio, patrón de Almería, con salida desde el Santuario de la Virgen del Mar.