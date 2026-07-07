Montero pide a la Junta que "inste de inmediato" para derribo del Algarrobico en Almería tras la nulidad de la licencia

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una intervención frente al hotel del Algarrobico durante su etapa como vicepresidenta y ministra de Hacienda. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS-MARIAN LEÓN - Archivo

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pedido a la Junta que "inste de inmediato" al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) o la empresa constructora a comenzar con el derribo del hotel del Algarrabico, después de que el pleno del consistorio almeriense haya anulado el permiso municipal a la promotora Azata del Sol para edificar un hotel en el paraje de El Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

"Es lo que se quedó en la última reunión de coordinación Estado-Comunidad Autónoma y la Junta de Andalucía se comprometió a que lo haría. Se trata de hacerlo de inmediato, hoy mejor que mañana", ha subrayado en una atención a los medios este martes en el parlamento andaluz.

Montero ha puesto en valor la decisión del partido de abrir expedientes a los cinco concejales socialistas en el consistorio almeriense que votaron en contra de la nulidad en la primera votación como "el movimiento que ha posibilitado que se replanteen en el día de hoy el sentido de su voto".

Asimismo, ha confirmado que los expedientes "siguen en curso", aunque cree que habrá "un trato distinto" para los dos concejales expedientados que han votado este martes a favor de la nulidad. "El partido a nivel federal y a nivel andaluz había decidido que no había otra opción que el voto favorable", ha insistido.

En esta línea, ha asegurado que los motivos judiciales que esgrimieron los concejales expedientados "no eran válidos ni suficientes". Sobre unas futuras indemnizaciones a la empresa propietaria del hotel, Montero ha señalado que la petición de la compañía "no se corresponden con el alzamiento de un edificio en terreno rústico".

"De las últimas tasaciones que yo he tenido acceso cuando he sido miembro del Gobierno de España, entre los 70 millones que pedía Zata en su momento de compensación, la tasación, llevándola a terrenos rústicos, pues creo que no superaba los 4 millones de euros", ha destacado.

La secretaría general del PSOE-A ha asegurado que "todas las administraciones pueden ser subsidiarias" y ha afirmado que la parte compensatoria de indemnizaciones "la tendrán que determinar los tribunales".

"El Ayuntamiento tiene que hacer lo que viene haciendo desde hoy en adelante que es determinación, no solamente por mandato judicial, a la hora de derribar el hotel. Que no se preocupe en ese sentido que las administraciones no vamos a dejar solo al ayuntamiento. Desde luego esa la posición del PSOE de Andalucía", ha reseñado.

Montero ha subrayado el "empeño del Gobierno, del partido y personal" para el derribo del hotel al que ha calificado como "un monumento a la agresión contra el medioambiente".