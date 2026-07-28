Montero (PSOE-A) lamenta la nueva muerte que eleva a 14 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos (Almería)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en el puesto de mando avanzado por el incendio de Los Gallardos (Almería). (Foto de archivo). - PSOE-A

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado este martes "profundamente" el fallecimiento de una mujer que permanecía ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras el incendio de Los Gallardos (Almería) que ha elevado a 14 las muertes registradas como consecuencia de esta suceso.

"Todo mi cariño y mis más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos en estos momentos de inmenso dolor", ha escrito la líder del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X' tras conocerse el fallecimiento de esta mujer que se encontraba ingresada en la Unidad de Quemados del citado hospital sevillano tras el incendio forestal que se declaró el pasado 9 de julio.

En relación a este incendio, además, el secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, ha insistido este martes en reclamar al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, que publique "los informes técnicos que acrediten por qué no se activó el sistema 'Es-Alert'" tras originarse dicho fuego.

Así lo ha demandado el representante socialista en un comentario desde la red social Facebook, y después de que Antonio Sanz haya criticado este martes, a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Cádiz, que el PSOE-A pretenda "sacar rédito o buscar polémica" sobre las decisiones que adoptaron los técnicos ante el incendio forestal de Los Gallardos.

"Antonio Sanz vuelve a evitar la pregunta. Estamos pidiendo que explique por qué afirmó en el Parlamento que el 'Es-Alert' no habría llegado a nadie porque la estación de Bédar estaba fuera de servicio", ha replicado Sánchez Haro, quien ha incidido en cuestionar "dónde están los informes que respaldan" esa "afirmación" del consejero.

Asimismo, el secretario de Transición Ecológica del PSOE-A ha defendido que "exigir la verdad y fiscalizar al Ejecutivo autonómico no es atacar a los técnicos ni buscar rédito político", sino una "obligación democrática ineludible".

Por último, Sánchez Haro ha remarcado que, ante una tragedia como ésta, en el Gobierno andaluz "sobran las descalificaciones y faltan explicaciones, documentos y transparencia".